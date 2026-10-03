O femeie a murit de ciumă pulmonară în Siberia. Victima lucra la un institut de cercetare din Irkutsk

<1 minut de citit Publicat la 13:12 03 Oct 2026 Modificat la 13:12 03 Oct 2026

Aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu femeia au fost plasate în carantină. Imagine din Irkutsk de arhivă, cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O femeie a murit de pestă pulmonară în regiunea Irkutsk, Siberia, în estul Rusiei, a anunţat vineri un responsabil regional, mass media rusă relatând despre sute de persoane plasate în carantină, informează AFP, preluată de Agerpres.

Presa locală a identificat-o pe femeie ca fiind Daria Chipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani.

Publicaţia rusă „Popoarele din Baikal” a relatat că victima lucra pentru Institutul pentru combaterea pestei din Irkutsk şi că e posibil să fi contractat pesta pulmonară de la o eprubetă spartă.

Un număr de circa 200 de persoane cu care femeia a intrat în contact au fost plasate în carantină, a adăugat publicaţia fără să ofere alte detalii.

Ministerul rus al Sănătăţii nu a dat niciun comunicat pe acest subiect, iar AFP nu a reuşit să verifice informaţiile.

Aleksei Ţîdenov, guvernatorul regiunii ruse Bureatia, a precizat mai devreme într-un mesaj pe reţelele de socializare că o femeie din regiunea vecină Irkutsk „a murit de pestă”.

Pesta (ciuma) este o boală infecţioasă cauzată de o bacterie. Pesta pulmonară este extrem de contagioasă şi poate fi mortală dacă nu este tratată rapid, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).