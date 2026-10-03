Gheața marină din Antarctica a scăzut la al treilea cel mai redus nivel înregistrat vreodată. Expert: "Este o problemă a prezentului"

În iunie, Peninsula Antarctică a fost lovită de un val de căldură, cu temperaturi cu 20°C peste normal. Foto: Getty Images

Gheața marină din Antarctica formată în timpul iernii a atins al treilea cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, cu un deficit de un milion de kilometri pătrați, față de media pe termen lung, au confirmat oamenii de știință, potrivit The Guardian.

Confirmarea faptului că gheața marină a atins nivelul maxim înseamnă că cele mai scăzute patru valori înregistrate vreodată pentru gheața marină a continentului, o componentă esențială a sistemului climatic al planetei și de o importanță crucială pentru viața marină, s-au înregistrat toate în ultimii patru ani.

Sateliții monitorizează gheața marină a continentului din 1979, iar datele din acest an arată că aceasta a atins nivelul maxim pe 14 septembrie, la 17,59 milioane de kilometri pătrați, cu aproximativ un milion de kilometri pătrați sub media maximului anual, o suprafață de aproximativ două ori mai mare decât cea a Spaniei.

Walt Meier, cercetător principal la National Snow and Ice Data Center din cadrul Universității din Colorado, a spus că centrul a amânat anunțarea atingerii nivelului maxim deoarece, în această etapă a ciclului sezonier al gheții marine din Antarctica, există "multă variabilitate posibilă".

Însă nivelul gheții marine a scăzut după 14 septembrie, iar el consideră acum că "nivelul maxim a fost atins".

Gheața marină din Antarctica trece prin variații anuale uriașe: se topește pe timpul verii, ajungând la mai puțin de 2 milioane de kilometri pătrați, apoi se extinde pe parcursul iernii, ajungând la peste 17 milioane de kilometri pătrați în septembrie.

În ultimii ani, însă, au fost doborâte recorduri pentru nivelurile scăzute ale gheții marine atât iarna, cât și vara, ceea ce a ridicat îngrijorări că încălzirea globală ar putea contribui la aceste pierderi.

"Ultimele patru ierni au avut cele mai scăzute niveluri maxime ale gheții marine înregistrate vreodată, acesta este un indiciu foarte clar că sistemul s-a schimbat", a declarat Ariaan Purich, specialist în Oceanul de Sud la Universitatea Monash din Melbourne.

"Nu mai este vorba despre un eveniment izolat. Gheața marină nu mai acoperă aceeași suprafață a oceanului pe care o acoperea în trecut. Vedem iarnă după iarnă cu niveluri scăzute, iar acest lucru sugerează că gheața marină se comportă diferit deoarece ne-am încălzit clima. Aceasta nu este o problemă a viitorului. Este o problemă a prezentului."

Valul de căldură asociat cu El Niño

În iunie, Peninsula Antarctică a fost lovită de un val de căldură, cu temperaturi cu 20°C peste normal, în timp ce oamenii de știință au indicat o zonă de ocean liber de gheață de dimensiunea Franței, acolo unde ar fi trebuit să existe gheață.

La începutul lunii august, când gheața marină ar fi trebuit să se extindă constant, o zonă întinsă din Marea Amundsen, la sud de Oceanul Pacific, a pierdut gheață.

Purich a spus că modificările vânturilor asociate fenomenului climatic El Niño din Pacificul tropical au jucat probabil un rol în reducerea gheții marine din acea regiune.

Phil Reid, care monitorizează condițiile din Antarctica în cadrul Biroului de Meteorologie din Australia, a spus că fenomenul El Niño tinde să modifice deplasarea sistemelor de furtuni în jurul Antarcticii, ceea ce face ca unele dintre acestea să rămână în aceeași zonă și să agite gheața marină de dedesubt.