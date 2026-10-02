În 2010, ultimele 66 de exemplare din lume erau salvate de pe Insula Crăciunului. Astăzi, există 545 de șopârle cu coadă albastră

4 minute de citit Publicat la 16:42 02 Oct 2026 Modificat la 16:42 02 Oct 2026

Șopârla cu coadă albastră - Cryptoblepharus egeriae. Sursa foto: Getty Images

În 2010, șopârla cu coadă albastră din Insula Crăciunului (n.r. Cryptoblepharus egeriae) era pe cale să dispară complet din sălbăticie. Prădătorii introduși pe insulă se răspândiseră rapid, iar o operațiune de salvare desfășurată de personalul Parks Australia a reușit să salveze mai doar 66 de exemplare. Aceste reptile au devenit baza unui program de reproducere în captivitate și conservare care a continuat timp de mai bine de 15 ani, potrivit Times of India.

În iulie 2026, programul a atins o nouă etapă importantă, când 545 de șopârle cu coadă albastră de Christmas Island au fost eliberate în sălbăticie pe insula Horsburgh, în arhipelagul Cocos (Keeling).

Eliberarea marchează înființarea celei de-a treia colonii sălbatice a speciei în acest grup de insule, oferindu-i un habitat mai întins în care să își dezvolte populația.

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Doar 66 de șopârle au fost salvate în timp ce prădătorii se răspândeau pe Christmas Island

Șopârla cu coadă albastră din Insula Crăciunului este o mică reptilă insectivoră, cu o lungime de aproximativ 10 până la 12 centimetri. Are corpul închis la culoare, cu dungi, și o coadă distinctivă, de un albastru strălucitor.

Potrivit Parks Australia, specia este în prezent clasificată drept „Extinctă în sălbăticie” pe Lista Roșie a IUCN și nu mai este întâlnită în habitatul său natural de pe Insula Crăciunului.

În 2010, prădătorii introduși afectau rapid populația speciei de pe insula sa de origine.

Personalul Parks Australia din cadrul Christmas Island National Park a demarat o operațiune de salvare și a capturat 66 de șopârle cu coadă albastră înainte ca populația sălbatică rămasă să dispară. Cele 66 de exemplare au devenit populația fondatoare a unui program de reproducere în captivitate și conservare.

Efortul nu s-a limitat la menținerea reptilelor în captivitate. Timp de mai bine de 15 ani, specialiștii în conservare au lucrat pentru a obține exemplare care să poată forma, în cele din urmă, noi populații sălbatice, departe de amenințările care provocaseră declinul inițial.

Reproducerea în captivitate a contribuit la formarea unor colonii de șopârle în Insulele Cocos

Primul pas important spre readucerea speciei în sălbăticie a fost făcut în 2019, când șopârle cu coadă albastră au fost eliberate pe Pulu Blan, o insulă minusculă din grupul Cocos (Keeling).

Ulterior, Parks Australia a înființat o altă colonie pe insula învecinată Pulu Blan Madar, în 2020.

Eliberările anterioare au făcut parte dintr-un efort de creare a unor populații departe de Christmas Island, unde șopârlele dispăruseră din sălbăticie.

Populația de pe Pulu Blan era în creștere prin reproducere naturală după eliberare. În schimb, populația de pe Pulu Blan Madar s-a confruntat cu dificultăți după ce au fost descoperite furnici galbene nebune, o specie invazivă, ceea ce i-a determinat pe angajații parcului să ia măsuri pentru controlul acestora.

Până în 2026, programul de conservare produsese suficiente exemplare pentru o eliberare de amploare mult mai mare.

Parks Australia afirmă că 545 de animale au fost transportate pe insula Horsburgh, aceasta devenind a treia insulă din grupul Cocos care primește o populație de șopârle cu coadă albastră din Insula Crăciunului.

Noua colonie reprezintă astfel o altă încercare de a restabili specia în sălbăticie, după dispariția sa de pe Insula Crăciunului.

Horsburgh Island le oferă șopârlelor rare un habitat nou, mult mai întins

Insula Horsburgh oferă o suprafață considerabil mai mare decât cele două locuri în care au avut loc primele eliberări.

Potrivit Parks Australia, insula este de aproximativ 50 de ori mai mare decât Pulu Blan sau Pulu Blan Madar, oferind șopârlelor posibilitatea de a forma o populație mai numeroasă și mai rezilientă.

Transportarea animalelor până acolo a fost, la rândul său, o operațiune logistică complexă. Șopârle cu coadă albastră provenite din patru populații diferite au fost transportate pe Horsburgh, călătoria implicând atât avioane, cât și ambarcațiuni.

Unele dintre animale au venit de la o distanță de până la Sydney înainte de a ajunge în noul lor habitat tropical.

Eliberarea a fost coordonată de Parks Australia și Taronga Conservation Society Australia, cu sprijinul Shire of Cocos (Keeling) Islands, al comunității locale din Cocos și al companiei Qantas.

Cele 545 de reptile formează acum cea de-a treia colonie sălbatică a acestei specii originare din Insula Crăciunului în arhipelagul Cocos (Keeling).

Povestea șopârlei cu coadă albastră a trecut astfel de la salvarea a 66 de exemplare în 2010 la eliberarea a 545 de animale într-un nou habitat insular în 2026.

Pentru o specie care nu mai supraviețuiește în sălbăticie în locul său de origine, populația de pe insula Horsburgh reprezintă un nou pas în efortul aflat în desfășurare pentru refacerea coloniilor sălbatice.