Virusul West Nile face victime în România: Șapte oameni au murit în acest sezon. Cele mai multe cazuri sunt în București

1 minut de citit Publicat la 16:36 02 Oct 2026 Modificat la 16:39 02 Oct 2026

Alertă de West Nile. Sursa colaj foto: Getty Images

În România au fost înregistrate 117 cazuri de infecție cu virusul West Nile în acest sezon, cele mai multe în București, unde au fost raportate 42 de îmbolnăviri. Șapte persoane au murit, toate fiind vârstnice și având și alte afecțiuni, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Sănătate Publică.

Raportul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile arată că, în perioada 3 iunie - 30 septembrie, au fost confirmate 105 cazuri de West Nile, iar alte 12 sunt considerate probabile.

Cele șapte decese înregistrate în această perioadă au fost în rândul persoanelor în vârstă, cu comorbidități.

Cele mai multe îmbolnăviri au apărut la persoanele de peste 60 de ani. Au fost raportate 32 de cazuri la grupa de vârstă 60-69 de ani, 26 la persoanele între 70 și 79 de ani și 14 la cei de peste 80 de ani.

La grupa 50-59 de ani au fost 22 de cazuri, la 40-49 de ani - opt, la 30-39 de ani - șapte, la 20-29 de ani - șapte, iar la categoria 15-19 ani a fost înregistrat un singur caz.

Dintre persoanele infectate, 50 sunt femei, iar 73 dintre cazuri au fost înregistrate în mediul urban.

Bucureștiul are cele mai multe cazuri

Capitala se află pe primul loc, cu 42 de cazuri. Urmează județele Ilfov, cu 12 cazuri, și Giurgiu, cu 11.

Cazuri de West Nile au mai fost raportate în Călărași și Ialomița - câte șapte, Brăila - cinci, Teleorman - patru, Galați, Prahova și Olt - câte trei, iar în Argeș, Cluj, Constanța, Iași și Suceava - câte două.

Câte un caz a fost înregistrat în Bihor, Botoșani, Buzău, Dâmbovița, Dolj, Mureș, Satu Mare, Vaslui și Vrancea. În Harghita a fost raportat un caz în care expunerea s-a produs într-o altă țară, dar care a fost atribuit județului de domiciliu.

INSP recomandă oamenilor să se protejeze de înțepăturile de țânțari prin purtarea hainelor cu mâneci lungi și a pantalonilor lungi și prin folosirea substanțelor repelente.

De asemenea, sunt recomandate montarea plaselor la ferestre, folosirea insecticidelor în locuință și în jurul acesteia, eliminarea bălților și a recipientelor în care poate stagna apa, precum și îndepărtarea gunoiului menajer.