Gala Excelenței în Educație revine la Alexandria. Aproape 100 de elevi și 16 profesori pensionari, premiați

Gala Excelenței în Educație de la Alexandria premiază elevii cu rezultate remarcabile, profesorii care i-au îndrumat și dascălii pensionari dedicați educației.

Luni, 5 octombrie 2026, de Ziua Mondială a Educației, Alexandria găzduiește a IV-a ediție „Alexandria, Gala Excelenței în Educație – Antena 3 CNN România Inteligentă”. Evenimentul are loc la Centrul Multifuncțional pentru Tineri, între orele 10:00 și 13:00, fiind organizat de Antena 3 CNN, alături de Primăria Municipiului Alexandria și Consiliul Local al Municipiului Alexandria. La a patra ediție, a devenit deja o tradiție în oraș.

Gala este dedicată elevilor care au obținut rezultate remarcabile în anul școlar 2025–2026, la olimpiadele și concursurile organizate de Ministerul Educației, și profesorilor care i-au îndrumat. Sunt onorați și dascălii care și-au încheiat cariera după ani întregi dedicați școlii.

„Vă vedem. Vă apreciem. Suntem mândri de voi.” Acesta este mesajul pe care organizatorii îl transmit elevilor și profesorilor.

Opt categorii de premiere, zeci de povești de succes

1. CATEGORIA „Șefi de promoție și olimpiade internaționale”

Sunt premiați 12 șefi de promoție de la șase școli și colegii din Alexandria. Trei dintre ei au și rezultate la olimpiade naționale și internaționale.

Printre ei se află Anghel Mihaela, de la Liceul Teoretic „Alexandru Ghica”. Ea a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Lingvistică, la proba individuală, și o mențiune onorifică la proba pe echipe. Cele mai multe premii din această categorie merg la Colegiul Național „Mircea Scarlat”, care are cinci șefi de promoție. Premiile sunt înmânate de primarul Victor Drăgușin.

2. CATEGORIA „Olimpiade naționale”

Sunt premiați 10 elevi de la olimpiadele de matematică, biologie și biologie pentru gimnaziu „George Emil Palade”:

Flavia Maria Jumătate a luat Premiul I la Olimpiada Națională de Biologie și a fost selecționată în lotul național lărgit.

Teodor Gabriel Trifu a luat Premiul I la biologie pentru gimnaziu și medalia de argint la Olimpiada Națională de Fizică.

Ruxandra Pavel a obținut medalia de bronz la Olimpiada Națională de Matematică.

Premiile sunt înmânate de Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Teleorman.

3. CATEGORIA „Olimpiade naționale de informatică”

Sunt premiați cinci elevi cu rezultate la Olimpiada Națională de Informatică, la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC), la Acadnet și la Infoeducație. Daniel Ștefan și Cosmin Mihai Jumară au obținut medalii de aur la TIC. Premiile sunt înmânate de deputatul Mădălin Borș și sunt oferite de Distribuție Oltenia.

4. CATEGORIA „L.O.C.A.L. EU”

Sunt premiați Bianca Teodorescu și Andrei Grosu, cofondatorii programului de mobilitate pentru tineri L.O.C.A.L. EU. Andrei Grosu este Primarul Tinerilor din Alexandria. Bianca Teodorescu coordonează programul de voluntariat al Consiliului Local al Tinerilor Alexandria. Gala se deschide cu povestea proiectului și cu un film de aproximativ 15 minute despre experiențele participanților.

5. CATEGORIA „Olimpiade naționale – profil uman”

Este cea mai numeroasă categorie: 24 de elevi și 18 profesori coordonatori. Elevii au rezultate la limba română, franceză, engleză, geografie, religie, pedagogie, la Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” și la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”.

Mihai Theodor Cristian Pătrașcu a luat Premiul I la Olimpiada Națională de Limba Franceză. Larisa Văituș, Patricia Alexandra Miță și Daria Pleșcan au câștigat Premiul I la Olimpiada Animatorilor. Premiile sunt înmânate de Octavian Teodorescu, city manager al municipiului Alexandria.

6. CATEGORIA „Concursuri naționale”

Sunt premiați opt elevi de la concursurile „Speak Out”, „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie”, „Ionel Teodoreanu” și de la concursul de comunicări științifice la geografie. Premiile sunt înmânate de viceprimarul Ionela Ene.

7. CATEGORIA „Olimpiada Națională a Sportului Școlar”

Sunt premiați 33 de sportivi. Echipa de baschet fete a câștigat Premiul I la nivel național. Au primit mențiuni echipa de fotbal băieți Under 16, echipa de fotbal fete Under 12 (Cupa Tymbark Junior) și o sportivă la pentatlon. Premiile sunt înmânate de viceprimarul Ioan Augustin.

8. CATEGORIA „Profesori pensionari”

Sunt premiați 16 dascăli de la licee, colegii, școli gimnaziale și grădinițe din Alexandria. Organizatorii descriu momentul ca unul în care sunt premiați „ani și chiar decenii dedicate educației”. Premiile sunt înmânate de prof. Sorin Ilie, inspector școlar general al ISJ Teleorman.

Programul Galei Excelenței în Educație Alexandria

10:00–10:30 : Deschiderea evenimentului, cu Mihaela Bîrzilă, și prezentarea programului L.O.C.A.L. EU

10:30–10:45 : Șefi de promoție și olimpiade internaționale, premiază dl. primar Victor Drăgușin

10:45–10:55 : CATEGORIA „Olimpiade naționale”, premiază Adrian Gâdea, președintele CJ Teleorman

10:55–11:15 : CATEGORIA „Olimpiade naționale de informatică”, premiază deputatul Mădălin Borș.

CATEGORIA „L.O.C.A.L. EU”. Premiile sunt oferite de Distribuție Oltenia.

11:15–11:30 : Moment dedicat Ministrului Educației

11:30–12:00 : CATEGORIA „Olimpiade naționale – profil uman”, premiază Octavian Teodorescu, city manager al municipiului Alexandria

12:00–12:10 : CATEGORIA „Concursuri naționale”, premiază viceprimarul mun. Alexandriei, Ionela Ene

12:10–12:30 : CATEGORIA „Olimpiada Națională a Sportului Școlar”, premiază viceprimarul mun. Alexandria, Ioan Augustin

12:30–12:55 : CATEGORIA „Profesori pensionari”, premiază prof. Sorin Ilie, inspector școlar general al ISJ Teleorman

12:55–13:00 : Concluzii și încheierea evenimentului, cu Mihaela Bîrzilă

Gala Excelenței în Educație de la Alexandria aduce pe aceeași scenă elevi care și-au depășit limitele, profesori care le-au fost alături în fiecare etapă și dascăli care au format generații întregi. Pe 5 octombrie, comunitatea se adună să recunoască performanța și să le mulțumească celor care o fac posibilă: școlile, instituțiile locale și partenerii care au ales să sprijine educația.

În spatele fiecărei medalii și diplome sunt ore de pregătire, multă perseverență și încrederea unui profesor. Rezultatele obținute în anul școlar 2025–2026 arată că la Alexandria se formează tineri care pot concura cu cei mai buni din țară și din lume. Prin această gală, Antena 3 CNN continuă proiectul „România Inteligentă” și își propune să pună educația în centrul atenției publice.