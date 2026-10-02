Suceava, investiții de sute de milioane de euro în infrastructură. Aeroport nou, parc industrial și drumuri județene moderne

Gheorghe Șoldan a prezentat proiectele de infrastructură aflate în derulare sau pregătite pentru următorii ani. Foto: Antena 3 CNN

Suceava găzduiește astăzi una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri de top caută soluții pentru ca impactul actualului context, tot mai dificil pentru companii, să fie cât mai atenuat.

În cadrul întâlnirii sunt discutate strategii de dezvoltare, soluții de finanțare și de creștere a locurilor de muncă, precum și accesul la resurse și tehnologii noi. Antena 3 CNN și IMM România dau voce întreprinzătorilor care țin economia în viață.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a prezentat în cadrul conferinței proiectele de infrastructură aflate în derulare sau pregătite pentru următorii ani și impactul pe care acestea îl pot avea asupra mediului de afaceri și turismului din Bucovina.

„În 2 ani vom avea cu totul un alt aeroport. Gândiți-vă la un terminal care însumează de aproximativ patru ori mai mult decât avem astăzi existent.

Avem cel mai mare proiect pe fonduri europene pentru drumuri județene, de 85 de milioane de euro, unde am început deja lucrările. Drumuri județene complexe, cu piste de bicicletă, stații de încărcare, stâlpi pentru iluminat, așa cum ar trebui să fie drumurile județene moderne în anii 2026.

500 de kilometri de drum județean asfaltat s-au finalizat sau sunt în execuție în acest moment. În doar 2 ani de zile, ne apropiem de jumătatea modernizării rețelei de 1.300 de kilometri de drum județean”, a explicat Gheorghe Șoldan.

Variantă ocolitoare pentru Gura Humorului

Președintele Consiliului Județean Suceava a vorbit și despre proiectul variantei ocolitoare de la Gura Humorului, despre care spune că este așteptat de zeci de ani.

„Săptămâna viitoare, altă veste bună pentru oamenii de afaceri din județul Suceava este că vor desemna câștigătorul la varianta ocolitoare de la Gura Humorului, care este așteptată cred că de 20-30 de ani.

Vom avea o variantă ocolitoare pentru Gura Humorului și legătura cu Ardealul va fi mult mai simplă. Sunt 160 de milioane de euro, bani europeni nerambursabili aduși în județul Suceava”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Investițiile în infrastructură, sprijin pentru turism și mediul de afaceri

Gheorghe Șoldan spune că modernizarea infrastructurii poate contribui și la dezvoltarea turismului din Bucovina, dar și la crearea unui mediu mai bun pentru oamenii de afaceri.

„Automat, credem că infrastructura, drumurile județene ne pot ajuta și zona turistică din Bucovina, fiindcă ce avem noi cel mai frumos aici, avem un tărâm binecuvântat de Dumnezeu și cred că cine a ajuns o dată în Bucovina se întoarce cu mare drag și a doua oară.

Nu putem face noi, din administrație, mai mult decât ca turiștii să vină, să aibă parte de o infrastructură corectă, să aibă parte de un aeroport modern, ca a doua oară să vină cu mare drag.

Dar cred că cea mai mare investiție pentru Bucovina, pentru oamenii de afaceri din această sală, este ce a făcut Guvernul în ultimii ani: autostrada A7”, a mai spus președintele Consiliului Județean Suceava.

Autostrada A7 și un nou parc industrial

Potrivit lui Gheorghe Șoldan, lucrările la autostradă vor aduce schimbări importante pentru conectarea județului Suceava, iar în zona aeroportului este pregătit și un proiect pentru un parc industrial.

„Dacă ne ajută bunul Dumnezeu, avem o încă o veste bună. Anul viitor există o mare posibilitate să intre în județul Suceava, undeva în apropiere de Dolhasca, să circulăm pe autostradă până la București, iar până la finele lui 2028 să intrăm cu nodul rutier lângă aeroport și, la final, în 2028, vom avea un aeroport nou lângă noul nod rutier al autostrăzii.

Și o veste importantă pe care tot am evitat zilele acestea să o spunem: vom construi un parc industrial în zona aeroportului, lângă nodul rutier, cu bani europeni.

Sunt undeva la 14 milioane de euro într-un parc industrial pe 30 de hectare, fix lângă nodul rutier al autostrăzii și lângă aeroport.

Cam asta facem noi în administrație pentru a ne ajuta mediul de afaceri”, a explicat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.