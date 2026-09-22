Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027, un test de imagine şi capacitate pentru România. "Vorbim aici despre acea moştenire"

Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027, un test de imagine şi capacitate pentru România. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Brașovul se pregătește pentru un eveniment sportiv cu miză importantă pentru România: Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2027. Competiţia va avea loc în perioada 14 - 21 februarie 2027 şi va pune la încercare capacitatea țării noastre de a organiza o competiție internațională de anvergură și, în același timp, poate deveni o carte de vizită pentru România în fața Europei. Oficialii din sport vorbesc despre o oportunitate de a demonstra că țara noastră poate găzdui evenimente la cel mai înalt nivel și de a lăsa în urmă o moștenire importantă pentru generațiile tinere. "Noi vorbim aici despre acea moştenire, despre care este foarte, foarte important să vorbim şi să îl avem ca recunoaştere din partea Europei", a precizat Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027, un test de imagine şi capacitate pentru România

Braşovul şi Covasna vor fi gazdele Festivalului Olimpic al Tineretului European din 2027, singura competiție sportivă de nivel olimpic organizată în România. Antena 3 CNN a organizat marţi, în oraşul Brașov, conferința națională dedicată pregătirii României pentru acest eveniment de anvergură.

"Este pe sporturi de iarnă, dar a avut un aport extraordinar şi are, în continuare, un aport extraordinar, şi, atunci, cu siguranţă este un efort comun pentru a arăta, repet, Europei că România reprezintă o chestiune extrem de importantă în ceea ce înseamnă această parte organizatorică sportivă, nu doar componenta de a participa la competiţii", a declarat Bogdan Matei, preşedintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS).

Întrebat de Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN, ce o să arătăm Europei şi lumii la sfârşitul acestei competiţii, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a răspuns astfel:

"Practic, noi vorbim aici despre acea moştenire, «legacy-ul» acela despre care este foarte, foarte important să vorbim şi să îl avem ca recunoaştere din partea Europei, până la urmă, pentru că este o competiţie de cel mai înalt nivel european pentru această categorie de copii. Iar cea mai importantă moştenire, după părerea mea, ar fi faptul că reuşim din nou această conexiune între copii şi natură, între copii şi munte, între copii şi sporturile de iarnă".

Devenit campion olimpic la sabie individual la Jocurile Olimpice de Vară 2000, campion mondial la sabie individual la Campionatele Mondiale de Scrimă 2005 și campion european cu echipa României la Campionatele Europene de Scrimă 2006, Mihai Claudiu Covaliu a mai spus în timpul declaraţiilor de azi: "Şi ăsta nu este puţin lucru, pentru că mi-aduc aminte că eram mai micuţ aşa, aici, în Braşov, şi mă bucuram foarte mult când venea iarna, pentru că părinţii ne chemau foarte greu de afară în casă. Astăzi se întâmplă exact invers: părinţii, cu greu, îi dau pe copii afară din casă să... indiferent că e iarnă sau e vară".