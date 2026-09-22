Rușii încearcă să intre în Sumî prin conducta de gaze Ujgorod. „Unii s-au asfixiat, alții au început să delireze”

Militarii ruși se deplasează prin conductele de gaz și apă care traversează liniile apărării ucrainene. Imagine de arhivă din 2025. Colaj foto: Profimedia Images

Armata rusă a revenit la o tactică disperată de anul trecut: cea a inflitrării în spatele liniilor ucrainene prin transportarea militarilor prin conductele de gaze. În prezent, trupele ruse încearcă să pătrundă în partea de nord a regiunii ucrainene Sumî, dinspre regiunea rusă Kursk, prin conducta de gaze Urengoi-Pomarî-Ujgorod, informează The Moscow Times.

În ultima săptămână, armata rusă a încercat de cel puțin două ori să folosească conducta respectivă pentru a inflitra grupuri de soldați ruși în spatele liniilor ucrainene, a declarat un reprezentant al Corpului 8 Aeropurtat al Ucrainei.

Armata rusă a încercat în mod repetat să folosească conducte pentru deplasarea în secret a militarilor. În ianuarie, această metodă a fost folosită în timpul bătăliilor pentru Kupiansk, din regiunea Harkov. Armata ucraineană a anunțat că a reușit să controleze ieșirile din conductă și a „distrus” toți soldații ruși care au folosit acel traseu.

Anton Șmihal, comandantul Batalionului 1 al Brigăzii 429 „Ahile” de Sisteme Fără Pilot (drone), a declarat pentru The Washington Post că unitatea sa a studiat schemele conductelor și a distrus posibile zone de adăpostire, aflate lângă ieșirile din conducte, astfel încât trupele ruse să nu se poată ascunde rapid după ce ies la suprafață.

Mărturia unui rus inflitrat printr-o conductă de gaze: „Oamenii o iau razna aici”

În martie 2025, armata rusă a folosit o conductă principală de gaze pentru a transporta soldați în timpul bătăliei pentru Sudja în regiunea Kursk. Mass-media de stat rusă a prezentat apoi operațiunea ca rezultatul unei planificări reușite, iar agenția de știri de stat TASS a numit-o „legendară”. De fapt, mulți militari ruși care au participat la operațiune au murit chiar în conductă sau au fost uciși la părăsirea conductei, unii acuzând apoi probleme grave de sănătate, care au dus, în unele cazuri, la deces.

Această tactică de infiltrare a provocat astfel pierderi mari forțelor ruse: publicația independentă rusă Astra a publicat în luna iulie mărturia video a unui soldat care a descris „haosul” din timpul unei infiltrări a pozițiilor ucrainene, făcute printr-o astfel de conductă.

Deplasarea prin conductă a rușilor a avut loc lângă Sudja, în regiunea Kursk din Federația Rusă, unde ucrainenii reușiseră, anul trecut, să ocupe poziții, în urma unei incursiuni surpriză.

„Zeci de soldați s-au asfixiat, au început să delireze, s-au sinucis sau au murit în atacuri de panică”, a spus militarul rus citat.

„Oamenii o iau razna aici. Unul s-a împușcat. Altul și-a îndreptat spre el țeava mitralierei”.

De asemenea, conform bloggerilor ruși, toți militari ruși care au participat la operațiune (în jur de 600, conform declarațiilor oficiale făcute de șeful armatei ruse, Valeri Gherasimov) suferă de afecțiuni cronice sau boli pulmonare.