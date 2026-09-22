UE îi elimină pe oligarhii Usmanov și Fridman de pe lista neagră. Sancțiunile împotriva Rusiei, prelungite marți cu trei ani

Alisher Usmanov și Mihail Fridman au fost scoși de pe lista sancțiunilor UE. Foto: Getty Images

Statele UE au ajuns marți la un compromis și i-au eliminat pe oligarhii ruși Alisher Usmanov și Mihail Fridman de pe lista sancţiunilor individuale. În schimb, celelalte sancțiuni dispuse împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina au fost prelungite cu trei ani, relatează Politico.

Decizia a fost luată în urma presiunilor diplomatice făcute de Franţa. După mai bine de o săptămână de negocieri tensionate, ambasadorii statelor membre au ajuns marți la un acord.

Anterior compromisului, Franța blocase prelungirea sancțiunilor pentru aproximativ 3.000 de persoane și entități. Aceste măsuri urmau să expire chiar marți, la sfârșitul zilei.

Parisul a invocat o „problemă specifică de securitate națională” atunci când a cerut ridicarea sancțiunilor împotriva lui Usmanov. Financial Times a relatat că eliminarea omului de afaceri rus de pe listă ar face obiectul unei înțelegeri care ar putea duce la eliberarea unor cetățeni francezi deținuți în Azerbaidjan.

Informația nu a fost confirmată oficial.

Zelenski a cerut UE să nu ridice sancțiunile impuse celor doi oligarhi ruși

În cazul lui Fridman, autoritățile din Luxemburg au fost motivate de faptul că miliardarul rus a dat statul în judecată, după ce i-au fost înghețate activele, ca efect al sancțiunilor.

Țările baltice și nordice s-au opus inițial înțelegerii, temându-se că s-ar crea astfel un precedent periculos. De asemenea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți oficial de la Kiev au cerut ca Usmanov și Fridman să nu fie scoși de sub sancțiuni, dar apelul lor nu a schimbat rezultatul negocierilor.

În urma acordului, lista actuală de măsuri la adresa entităților și persoanelor din Rusia, responsabile pentru războiul din Ucraina, va rămâne în vigoare timp de trei ani, până în 2029.