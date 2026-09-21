Un italian a găsit 2 miliarde de lire în caseta de valori a unchiului său decedat, dar banca a refuzat să schimbe banii în euro

Peste două miliarde de lire vechi,au fost descoperite de un italian într-o cutie de valori moştenită de la o rudă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat din Cuneo, Italia, în vârstă de 51 de ani, a găsit într-o casetă de valori de la o bancă peste două miliarde de lire italiene, lăsate în urmă de o rudă decedată. Deși suma depășește echivalentul unui milion de euro, regulile privind schimbarea vechii monede îl împiedică, deocamdată, să beneficieze de moștenire.

Peste două miliarde de lire vechi, sub formă de bancnote cu diverse valori nominale, păstrate timp de ani de zile într-un seif bancar au fost descoperite de italian în timp ce se ocupa de succesiunea unui unchi din partea mamei, decedat fără a fi fost căsătorit și fără a avea copii, relatează Il Messaggero.

În cadrul procedurilor succesorale, bărbatul a vizitat sucursala bancară unde ruda sa deținea o casetă de valori. La deschiderea acesteia, a avut parte de o surpriză: a găsit înăuntru o avere considerabilă în valoare totală de 2 miliarde de vechi lire. Entuziasmul legat de această descoperire a fost rapid temperat de apariția unor probleme.

Instituția financiară la care a apelat italianul a decis să înainteze cazul Băncii Italiei, care, însă, a refuzat să preschimbe lirele în euro, motivând că astfel de operațiuni nu mai sunt permise din anul 2002.

Lira italiană a încetat să mai fie mijloc legal de plată la 28 februarie 2002, însă cetățenii au avut la dispoziție încă zece ani pentru a schimba bancnotele în euro. Termenul stabilit inițial pentru această operațiune era 28 februarie 2012.

​În prezent, regulile publicate de Banca Italiei permit conversia vechilor lire numai în anumite situații excepționale, ca de exemplu când persoana care solicită schimbarea lirelor trebuie să poată demonstra că a depus deja o cerere în perioada cuprinsă între 6 decembrie 2011 și 28 februarie 2012.

Prin urmare, bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost nevoit să solicite sprijinul unei organizații specializate.