România și Republica Moldova trec de la dialog la investiții. Proiectele discutate la Forumul Economic de la Chișinău

Cea de-a doua ediție a Forumului Economic România–Republica Moldova F.E.R.M., organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri – PEFA, sub egida Băncii Naționale a Moldovei, în parteneriat instituțional cu Ambasada României în Republica Moldova și cu susținerea AFAM și AIR, a reunit la Chișinău reprezentanți ai autorităților publice, mediului diplomatic, sectorului financiar-bancar, industriei, infrastructurii, cercetării și mediului antreprenorial din cele două state. Evenimentul a marcat un nou pas în consolidarea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova și a creat cadrul unui dialog aplicat despre investiții, finanțare, inovare, internaționalizarea companiilor și dezvoltarea unor proiecte comune pe cele două maluri ale Prutului.

În deschiderea oficială a F.E.R.M., Anca Dragu, Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, a vorbit despre rolul sistemului financiar-bancar în valorificarea potențialului economic bilateral: „Cooperarea economică dintre Republica Moldova și România are un potențial important, iar sistemul financiar-bancar poate contribui decisiv la valorificarea acestuia. Stabilitatea, transparența și încrederea reprezintă fundamentul investițiilor sustenabile. Este esențial să dezvoltăm instrumente moderne de finanțare, să facilităm accesul antreprenorilor la capital și să încurajăm inițiativele capabile să genereze valoare adăugată, competitivitate și dezvoltare pe termen lung.”

În cadrul Forumului au fost prezentate și concluziile Indexului Antreprenoriatului și Leadershipului Feminin, studiu realizat de PEFA, care a evidențiat punctele de convergență dintre mediile de afaceri din România și Republica Moldova, precum și potențialul economic care poate fi valorificat printr-o cooperare mai strânsă. În panelul FinanciarELE, moderat de Guvernatoarea BNM și având-o ca invitată pe Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții din Moldova, discuțiile au abordat inclusiv costul economic al inegalității de gen și impactul accesului femeilor la finanțare și la poziții de decizie asupra competitivității economiei.

„La Banca Națională a Moldovei susținem inițiative care încurajează o participare mai amplă a femeilor în economie și în procesul decizional. Pentru că o economie europeană modernă se construiește prin competență, încredere și șanse egale de a contribui la dezvoltarea ei”, a declarat Anca Dragu.

Andreea Negru, președinta Patronatului European al Femeilor de Afaceri – PEFA, a subliniat obiectivul F.E.R.M. de a evolua de la un eveniment anual către o platformă permanentă de cooperare economică: „România și Republica Moldova sunt unite prin istorie, limbă, cultură și valori comune. Avem însă responsabilitatea de a transforma această apropiere într-o forță economică reală, capabilă să genereze investiții, locuri de muncă și prosperitate pe ambele maluri ale Prutului. Cea de-a doua ediție a Forumului ne-a demonstrat că există interes, energie și deschidere pentru construirea unor parteneriate durabile. Ne dorim ca Forumul Economic România–Republica Moldova să devină o platformă permanentă de dialog, în cadrul căreia să prezentăm, de la un an la altul, nu doar intenții, ci și investiții realizate, companii dezvoltate și proiecte de succes construite împreună.”

Prezent la Forum, Excelența Sa Cristian-Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova, a declarat: „Consolidarea legăturilor economice dintre cele două maluri ale Prutului nu este business as usual. Este un obiectiv strategic: mai multă interconectare, mai multe investiții, mai multe proiecte comune și o integrare economică tot mai profundă. Avem deja o prezență investițională puternică și un interes antreprenorial în continuă creștere de ambele părți ale Prutului. Următorul pas este să transformăm această energie în proiecte comune, investiții pe termen lung și lanțuri valorice care să ne integreze tot mai profund în piața europeană.”

Lorena Stoian, prim-vicepreședinta PEFA, a evidențiat importanța relației directe dintre mediul antreprenorial și instituții: „Antreprenoriatul se construiește prin încredere, colaborare și prin capacitatea de a aduce împreună oameni, idei și oportunități. Prin F.E.R.M. am creat un spațiu de dialog între antreprenorii, companiile și instituțiile din România și Republica Moldova, din care se pot naște parteneriate și proiecte concrete. Pentru că adevărata măsură a succesului F.E.R.M. este ceea ce reușim să construim împreună după încheierea evenimentului.”

Prezent la deschiderea oficială, deputatul Vali Priceputu, vicepreședinte al Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism din Camera Deputaților, a transmis: „Forumul Economic România–Republica Moldova răspunde unei nevoi reale de dialog și cooperare între mediile de afaceri din cele două state. Îmi doresc ca această inițiativă să devină o platformă permanentă și ca, în fiecare an, să ne revedem la Chișinău pentru a prezenta rezultatele parteneriatelor începute la edițiile precedente: investiții realizate, companii dezvoltate, locuri de muncă nou-create și afaceri de succes construite împreună. România va continua să fie un partener ferm al Republicii Moldova în parcursul său european și în procesul de consolidare economică.”

Un alt subiect important al Forumului a vizat rolul tehnologiei, cercetării și digitalizării în creșterea competitivității companiilor și modernizarea administrației.

Victor Vevera, director general al ICI București, a declarat: „Transformarea digitală poate accelera cooperarea dintre România și Republica Moldova și poate reduce barierele dintre companii, instituții și piețe. Prin cercetare, inovare și transfer tehnologic putem construi servicii publice mai eficiente, companii mai competitive și infrastructuri digitale sigure. ICI București susține dezvoltarea proiectelor comune și schimbul de expertiză, astfel încât tehnologia să devină un instrument real de integrare economică și de apropiere europeană.”

Partener al PEFA în dezvoltarea dialogului antreprenorial la Chișinău, Carolina Bugaian, președinta Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova – AFAM, a vorbit despre contribuția femeilor la dezvoltarea mediului de afaceri: „Parteneriatul dintre AFAM și PEFA oferă femeilor antreprenoare din Republica Moldova și România acces la o comunitate puternică, la experiență, contacte și noi oportunități de colaborare. Femeile nu trebuie privite doar ca beneficiare ale politicilor economice, ci ca lideri, investitori și creatori de locuri de muncă. Prin cooperare, mentorat și acces mai bun la finanțare putem crește numărul afacerilor conduse de femei și contribuția acestora la economia celor două state.”

Cel de-al doilea panel, dedicat dezvoltării relațiilor bilaterale România–Republica Moldova, a reunit lideri din sectorul industrial și financiar-bancar, reprezentanți ai instituțiilor statului român și parteneri din Republica Moldova. Discuțiile s-au concentrat asupra oportunităților de investiții, identificării unor proiecte comune, barierelor întâmpinate de antreprenori și dezvoltării unor mecanisme prin care instituțiile publice și mediul privat să poată colabora mai eficient. Participanții au discutat necesitatea continuării dialogului instituțional și antreprenorial și importanța dezvoltării unei comunități economice active, capabile să transforme proximitatea geografică, legăturile istorice și valorile comune în avantaje economice și competitive. Prin organizarea Forumului Economic România–Republica Moldova, PEFA își reafirmă angajamentul de a facilita cooperarea dintre comunitățile de afaceri, de a susține internaționalizarea companiilor și de a contribui la dezvoltarea unui spațiu economic tot mai conectat la piața și valorile europene.

Forumul Economic România–Republica Moldova a beneficiat de implicarea unor parteneri strategici, instituționali și companii importante din România și Republica Moldova, între care: BCR, Garanti BBVA, maib, OTP Bank, Team Montage, Baumit, PPC, Austrotherm, Electrica, Moldcell, UP, Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton – ADAA, AES și DO Security. Parteneri instituționali: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, IMM România și ICI București.Parteneri media: Antena 3 CNN, AGERPRES, Financial Intelligence, Club Economic, Economistul, CursDeGuvernare, Transilvania Business, Ziarul BURSA, I AM Sport, Știripesurse.ro, InvesTenergy, Profit.ro, News.ro, The Diplomat, EM360, Club Antreprenor, Focus Energetic, Money.ro, Energy Industry Review, News One, V4Media și Grupul Iubim Brașovul.