Gazele se scumpesc, iar efectele s-ar putea vedea mai repede în inflația din Europa. Avertismentul BCE

Gazele se scumpesc, iar efectele s-ar putea vedea mai repede în inflația din Europa. FOTO: Getty Images

Creșterea prețurilor la gaze ar putea alimenta mai rapid inflația din zona euro, însă impactul asupra facturilor la electricitate ar putea fi mai redus, pe măsură ce energia regenerabilă ocupă un loc tot mai important în producția de electricitate, estimează Banca Centrală Europeană (BCE), scrie Reuters.

Prețurile angro la gaze naturale au crescut cu peste 140% față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile în care războiul din Iran a limitat oferta globală, iar nivelul scăzut al gazelor stocate în Europa crește riscul unor noi scumpiri.

Piețele gazelor naturale din Europa au fost liberalizate treptat începând cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina, în 2022, care a redus livrările de gaze. Schimbările ulterioare, inclusiv prețurile mai flexibile și contractele pe perioade mai scurte, înseamnă că prețurile plătite de consumatori reacționează acum mai rapid la evoluțiile pieței, potrivit BCE.

Un sondaj realizat de băncile centrale din statele membre arată că modificările prețurilor angro la gaze se reflectă în inflația gazelor în decurs de una până la trei luni în mai mult de jumătate dintre țările din zona euro, o perioadă mai scurtă decât în 2022.

În aproximativ 10% dintre țări, transmiterea creșterilor de preț se produce în patru până la șase luni, iar în o treime dintre țări durează între șapte și 12 luni.

"Este important de remarcat că ponderea țărilor în care transmiterea prețurilor se face lent, într-un interval de 13 până la 24 de luni, a scăzut de la aproximativ 40% la circa 5% din 2022", a precizat BCE.

Concluziile sunt importante într-un moment în care inflația a depășit deja 3%, peste ținta de 2% a BCE, iar unii economiști estimează că ar putea ajunge la 4% până la sfârșitul anului. Evoluția ar putea pune presiune asupra BCE pentru majorarea dobânzilor, după două creșteri ale ratelor în ultimele luni.

În schimb, prețurile la electricitate sunt mai puțin influențate de evoluția prețurilor gazelor decât în trecut, deoarece producția mai mare de energie din surse regenerabile a redus rolul gazelor în formarea costurilor, a concluzionat BCE.

"Aceste evoluții sugerează că modificările prețurilor angro la gaze se pot reflecta în inflația prețurilor gazelor, măsurată prin HICP, ceva mai rapid decât în trecut, dar cu o intensitate mai redusă în cazul inflației prețurilor la electricitate”, a transmis BCE, referindu-se la indicele armonizat al prețurilor de consum (HICP).