BCE crește dobânzile la cel mai ridicat nivel din ultimul an. Inflația alimentată de scumpirea energiei pune presiune pe zona euro

BCE estimează că inflația va rămâne peste ținta de 2% până în 2028 și și-a revizuit ușor în sus prognoza pentru anul viitor. Foto: Hepta

Banca Centrală Europeană a majorat joi ratele dobânzilor la cel mai ridicat nivel din ultimul an, în încercarea de a tempera inflația alimentată de războiul din Orientul Mijlociu, potrivit nytimes.com.

Consiliul guvernatorilor BCE, instituția care stabilește politica monetară pentru cele 21 de state care folosesc moneda euro, a decis să crească dobânda-cheie cu 0,25 puncte procentuale, până la 2,5%. Este a doua majorare a dobânzii de când Statele Unite și Israel au atacat Iranul în februarie, declanșând un război care a împins puternic în sus prețurile energiei la nivel mondial.

În această săptămână, prețul petrolului Brent, reperul internațional al pieței, a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, iar prețurile gazelor naturale în Europa sunt de peste două ori mai mari decât înainte de izbucnirea războiului.

„Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze presiuni inflaționiste”, a declarat Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, în cadrul unei conferințe de presă la Berlin.

Inflația va rămâne peste ținta BCE până în 2028

BCE estimează că inflația va rămâne peste ținta de 2% până în 2028 și și-a revizuit ușor în sus prognoza pentru anul viitor. Instituția a adăugat că economia zonei euro va avea o creștere mai puternică atât în acest an, cât și anul viitor, datorită unei reziliențe economice peste așteptări.

„Perspectivele rămân extrem de incerte”, a spus Lagarde, adăugând că Consiliul guvernatorilor BCE „este bine poziționat pentru a gestiona incertitudinea provocată de conflict”.

Băncile centrale, sub presiunea inflației și a piețelor financiare

Marile bănci centrale ale lumii sunt supuse unei presiuni tot mai mari pentru a răspunde creșterii inflației prin majorarea dobânzilor, pe fondul tensiunilor de pe piețele obligațiunilor. Investitorii sunt tot mai atenți la nivelul ridicat al datoriilor publice și la deficitele în creștere din unele dintre cele mai bogate economii ale lumii.

În ultimele săptămâni, randamentele obligațiunilor guvernamentale au urcat la niveluri nemaivăzute de peste un deceniu.

Săptămâna viitoare, Rezerva Federală a SUA (Fed), Banca Angliei și Banca Japoniei vor lua decizii privind ratele dobânzilor.

În Statele Unite, investitorii și-au majorat pariurile că Fed va crește dobânzile în acest an, posibil chiar la ședința de săptămâna viitoare. În Japonia, analiștii se așteaptă pe scară largă la o majorare a dobânzilor, iar în Marea Britanie piețele anticipează o creștere până la sfârșitul anului.

Prețurile energiei împing inflația în sus

Rata anuală a inflației din zona euro a urcat la 3,3% în august, cel mai rapid ritm de creștere a prețurilor din ultimii aproape trei ani. Evoluția a fost determinată în principal de scumpirea energiei, care a menținut inflația peste ținta de 2% a BCE pe parcursul celei mai mari părți a acestui an.

Banca Centrală Europeană estimează acum că inflația va fi, în medie, de 3% în acest an și va încetini la 2,5% anul viitor. Cu toate acestea, oficialii instituției au avertizat în repetate rânduri că există o incertitudine foarte mare privind evoluția războiului și impactul acestuia asupra economiei.

Caracterul imprevizibil al conflictului ar putea duce la noi creșteri rapide ale prețurilor energiei. Deși economia europeană s-a dovedit până acum surprinzător de rezistentă la șocul energetic, cresc îngrijorările legate de iarna care urmează.

Europa are niveluri relativ scăzute ale stocurilor de gaze pentru această perioadă a anului, iar încălzirea locuințelor și funcționarea industriei ar putea deveni mult mai costisitoare dacă va fi nevoie de achiziții suplimentare de gaze la prețuri ridicate.

Economia zonei euro, ușor mai rezistentă decât estimările anterioare

Economia zonei euro a crescut cu 0,6% în trimestrul al doilea al anului, comparativ cu trimestrul precedent.

BCE estimează acum o creștere economică de 0,9% în acest an și de 1,4% în 2027, ambele prognoze fiind ușor îmbunătățite față de cele publicate în luna iunie.

Totuși, banca avertizează că există riscuri importante în sens negativ și că oficialii analizează mai multe scenarii privind modul în care războiul ar putea afecta economia europeană.

Investitorii caută indicii despre următoarele decizii ale BCE

Deși majorarea dobânzii anunțată joi era anticipată de piețe, investitorii încearcă acum să afle care vor fi următorii pași ai BCE.

Traderii estimează că banca centrală va menține dobânzile neschimbate în cea mai mare parte a restului anului, urmând să le majoreze de două ori până la jumătatea lui 2027.

Totuși, unii economiști sunt sceptici că dobânzile vor trebui să crească mult peste nivelul actual. Unul dintre motive este că oficialii BCE spun că există dovezi limitate că inflația se transmite profund în economie, în special prin creșteri salariale.

La 2,5%, dobânzile se află la limita superioară a așa-numitului interval „neutru”, nivel la care politica monetară nici nu stimulează, nici nu frânează economia, spun analiștii.

Prin urmare, pragul pentru noi majorări este unul ridicat. De la acest nivel în sus, dobânzile mai mari ar începe să reducă mai activ ritmul activității economice pentru a încetini inflația.