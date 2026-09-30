Decizie surprinzătoare: UE va oferi acces la piața unică europeană țărilor candidate, inclusiv Republicii Moldova. Dar pune o condiție

2 minute de citit Publicat la 22:32 30 Sep 2026 Modificat la 22:37 30 Sep 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană își va deschide economia vastă către țările care așteaptă să adere în blocul comunitar, inclusiv Republica Moldova, dar pune o condiție: statele aflate în proces de aderare trebuie să fie de acord să fie alături de UE împotriva țărilor „ostile” sau rivalilor economici, se arată într-un proiect elaborat de Comisia Europeană obținut de Politico.

Astfel, țările candidate vor beneficia de o „integrare treptată” fără precedent pe piața unică, inclusiv acces la programe de cercetare.

O astfel de integrare în etape ar deschide oportunități pentru afacerile din UE și ar reduce dependențele strategice.

În prezent, aproape toate beneficiile economice care decurg din accesul la piața europeană sunt rezervate doar membrilor deplini ai UE, iar ultimul stat integrat în Uniune a fost Croația, în 2013.

Ca parte a pachetului de măsuri propuse de UE, Ucraina, Moldova, Albania și Muntenegru vor primi „foi de parcurs”, concepute să accelereze procesul de aderare în anii următori.

În cazul altor state, precum Macedonia de Nord, Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Turcia, procesul aderării la UE stagnează, ceea ce sporește temerile privind dezangajarea acestor țări și apropierea lor de Rusia ori China.

Potrivit planului Comisiei, beneficiile economice oferite țărilor candidate vor depinde de sprijinul pe care acestea îl vor acorda pentru atingerea obiectivelor de politică externă ale UE.

Accesul țărilor candidate pe piața unică e condiționat astfel de interzicerea partajării noilor tehnologiilor europene (la care vor avea acces) cu stat considerate ostile sau rivali comerciali ai UE.

Ursula Von der Leyen a plecat miercuri în Albania, în cadrul unui turneu pe care șefa Comisiei Europene îl face în regiunea Balcanilor de Vest.

„Integrarea treptată ar trebui să fie vizibilă pentru cetățenii și afacerile noastre,” a declarat premierul Kosovo-ului, Albin Kurti, pentru Politico. „Ne dorim acces mai mare la piața unică a UE, la finanțări și scheme europene, programe comune în domenii precum energie, digitalizare, cercetare, educație și infrastructură”.

Premierul Kurti a mai adăugat: „Sprijinim integrarea treptată, dar trebuie să fie o cale către aderarea completă la UE, nu un proces paralel sau un substitut pentru aceasta”.

Dar UE își adaptează și ea politicile, gândite inițial pentru „un club restrâns de democrații bogate din Europa de Vest”, arată Politico. pentru care a fost conceput inițial. Astfel. Uniunea își poate modifica regulamentul pentru a împiedica, pe viitor, blocarea unor inițiative sau măsuri din cauza dreptului de veto invocat de un membru mai „capricios”.

„Comisia susține schimbarea Tratatului acolo unde este necesar, dar consideră că măsurile deja disponibile prin Tratat ar trebui implementate acum” se arată în documentul UE. Printre opțiunile luate în considerare se numără și cea privind adoptarea deciziilor cu „o majoritate calificată”, în locul votului unanim, al tuturo membrilor Uniunii. 1Votul prin majoritate calificată este deja regula generală conform Tratatului, dar unanimitatea rămâne valabilă în mai multe domenii strategice importante. Pe măsură ce crește numărul membrilor, riscul de întârziere sau blocaj va crește probabil," se mai arată în documentul UE consultat de Politico.