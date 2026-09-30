Anunț surpriză făcut de Andy Burnham: Premierul britanic ia în calcul readerarea UK la UE

Premierul UK, Andy Burnham, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Getty Images

Premierul britanic Andy Burnham a admis miercuri, într-un interviu acordat BBC, că una dintre opțiunile pe care le are Regatul Unit (UK) în relația cu Uniunea Europeană o reprezintă chiar readerarea completă a UK în UE.

Întrebat dacă, în adâncul sufletului, își dorește ca UK să revină în UE, Burnham a replicat:

„Am spus deja în cartea pe care am scris-o că mi-aș dori să prind în timpul vieții mele momentul în care Marea Britanie revine în UE, prin urmare nu are rost să spun atceva, dar acum nu e neapărat cazul”, a spus Burnham la BBC.

Premierul britanic a precizat că trebuie luate în considerare mai multe opțiuni pentru viitoare relație a Regatului Unit cu UE. Aceste opțiuni includ posibilitatea ca UK să intre doar pe piața unică europeană sau „să mergem până la capăt și să reintrăm în UE”.

Burnham a adăugat că avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni trebuie atent analizate, pentru „a ne lămuri unde vrem ca Marea Britanie să ajungă în următorul deceniu”.

Premierul britanic Andy Burnham a recunoscut recent că Brexitul „a făcut mai mult rău decât bine” și a promis că va vrea să revizuiască relația UK cu Uniunea Europeană, deschizând astfel ușa pentru un posibil referendum privind reintrarea în UE. Burnham a spus că va prezenta „opțiunile” pe care le are la dispoziție, înaintea viitorului summit UE-Marea Britanie, programat la finele lunii noiembrie.

Deși Andy Burnham nu a detaliat punctual respectivele opțiuni, el nu a exclus în mod explicit reintrarea în UE - un subiect care a prezentat o „linie roșie” trasă de fostul cabinet condus de Keir Starmer.

Andy Burnham a făcut astfel primii pași spre o reorientare mai serioasă a Regatului Unit spre Uniunea Europeană, la peste zece ani de la votul pentru Brexit.

„Brexit nu ne-a oferit control”, a spus Burnham, care a arătat că Marea Britanie nu a pierdut doar controlul asupra imigrației – contrar a ceea ce promiteau susținătorii Brexitului – ci și asupra economiei. „Nu vom da Marii Britanii calea clară de care avem nevoie pentru restul secolului până când nu vom decide asupra unei relaţii pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piaţă de desfacere”, a declarat șeful guvernului de la Londra.