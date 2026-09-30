Niște hoți au furat peste noapte acoperișul de la o grădiniță din Italia. Dimineață, copiii au fost trimiși acasă

Mai mulţi hoţi căutaţi la această oră au demontat și au furat acoperișul grădiniței „Giovanni XXIII” din Arcene. Sursa colaj: Facebook/

O bandă de hoţi în căutare de cupru a demontat și a furat acoperişul grădiniţei „Giovanni XXIII” din localitatea Arcene, regiunea Lombardia, Italia. Copiii și cadrele didactice au rămas consternați la începutul zilei de curs când şi-au dat seama de situaţie. Clădirea arată acum ca un șantier în lucru.

Mai mulţi hoţi căutaţi la această oră au demontat și au furat acoperișul grădiniței „Giovanni XXIII” din Arcene, după care au dispărut fără urmă. Copiii și cadrele didactice au descoperit situația la sosirea la grădiniță, care arăta ca un șantier în lucru, după ce acoperişul din cupru dispăruse, relatează publicaţia Il Giorno.

Incidentul a lăsat în stare de șoc atât personalul unității de învățământ, cât și întreaga comunitate din Arcene, nu doar din cauza furtului în sine, ci și a modului în care acesta a fost comis.

A fost chiar instituţia de învăţământ cea care a anunțat incidentul într-o postare publicată pe pagina sa de pe rețelele sociale. Instituția a descris un act grav de vandalism care a provocat „daune considerabile”. Acoperișul a fost grav afectat, iar curtea, un spațiu utilizat zilnic de copii, a suferit, de asemenea, daune semnificative.

„Cu mare regret vă comunicăm cele întâmplate la școala noastră în cursul nopții”, s-a arătat în postare. „Instituția a fost ținta unui act grav de vandalism care a provocat daune considerabile: acoperișul a fost grav afectat, iar curtea noastră, un spațiu prețios pentru copii și pentru întreaga comunitate școlară, a suferit de asemenea pagube.”

Structura avariată va necesita acum lucrări majore de refacere. „Acoperișul, un element esențial pentru siguranța și funcționalitatea clădirii, necesită acum reparații importante”, se mai precizează în comunicat.

În urma sesizării, carabinierii s-au deplasat la fața locului și au început o anchetă pentru a reconstitui succesiunea evenimentelor și pentru a clarifica exact ce s-a întâmplat în incinta complexului școlar. Anchetatorii verifică posibila sustragere de materiale sau alte bunuri, pe lângă avarierea clădirii. Conducerea școlii a decis să facă public incidentul pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la consecințele celor întâmplate.