Șoc în Bulgaria. Omul de afaceri Iliian Filipov, proprietarul PIMK și al clubului Botev Plovdiv, a fost ucis într-un atac armat

1 minut de citit Publicat la 11:21 30 Sep 2026 Modificat la 11:21 30 Sep 2026

Omul de afaceri Iliian Filipov, proprietarul PIMK și al clubului Botev Plovdiv, a fost ucis într-un atac armat. FOTO: Novinite

Omul de afaceri bulgar Iliian Filipov, proprietarul companiei de transport PIMK și al clubului de fotbal Botev Plovdiv, a fost ucis într-un atac armat produs miercuri dimineața, în orașul Plovdiv, scrie Novinite.

Poliția din Plovdiv a fost sesizată în jurul orei 1:00, după ce a fost raportat faptul că un bărbat fusese împușcat într-unul dintre cartierele orașului. Echipajele ajunse la fața locului l-au găsit pe bărbat decedat, potrivit Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Plovdiv.

Potrivit unor informații preliminare, care nu au fost confirmate oficial, Iliian Filipov ar fi fost împușcat în cap.

Zona în care a avut loc atacul a fost izolată de poliție, iar circulația pe mai multe străzi a fost restricționată pentru desfășurarea cercetărilor criminalistice. În primele ore ale dimineții, toate ieșirile din Plovdiv ar fi fost blocate de forțele de ordine.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs crima. La investigație participă echipe ale Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Plovdiv și ale Direcției Naționale de Poliție.

Deocamdată, autoritățile bulgare nu au anunțat oficial dacă există suspecți reținuți sau dacă poliția caută persoane suspectate de implicare în atac.

Cine a fost Iliian Filipov

Iliian Filipov a fost fondatorul și directorul companiei de transport PIMK, una dintre companiile importante din sectorul transporturilor din Bulgaria. În timp, compania și-a extins activitatea și în alte domenii, inclusiv în construcții.

Filipov era cunoscut și în lumea fotbalului din Plovdiv, fiind proprietarul clubului Botev Plovdiv, una dintre echipele importante ale orașului.

Omul de afaceri a fost, de asemenea, asociat cu proiectul de construcție a stadionului Hristo Botev, cunoscut de suporterii echipei Botev Plovdiv sub numele de „Kolezha”.