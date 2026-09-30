Probleme mari la AnimaWings. Compania a anunțat că scoate din operare mare parte din avioane și zborurile sunt deja afectate

Compania aeriană AnimaWings a decis să scoată treptat din operare aeronavele Airbus A220-300 din flotă FOTO: Facebook/ AnimaWings

Compania aeriană AnimaWings, care este deţinută de fraţii Cristian şi Marius Pandel, fondatorii Christian Tour, a decis să scoată treptat din operare aeronavele Airbus A220-300 din flotă începând cu data de 29 septembrie 2026, din cauza unor probleme tehnice repetate care au făcut ca aceste avioane să fie indisponibile pentru perioade lungi.

Problemele au apărut și în cazul unor aeronave livrate recent, potrivit unei informări oficiale transmise de companie către Ziarul Financiar.

AnimaWings are o flotă formată din şase aeronave Airbus A220 şi două aeronave Airbus A320. Astfel, din cele opt aeronave, şase nu vor mai zbura.

Reprezentanţii companiei au precizat pentru sursa citată că această măsură nu presupune suspendarea operaţiunilor AnimaWgins.

„Compania operează şi alte aeronave în cadrul flotei, iar echipele operaţionale lucrează permanent la reorganizarea programului astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate iniţial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile. În paralel, sunt analizate şi implementate soluţii operaţionale suplimentare pentru limitarea numărului de zboruri afectate. În pofida acestor măsuri, reducerea temporară a disponibilităţii flotei într-un interval scurt de timp poate determina modificări punctuale ale programului de operare. Programul pentru perioada următoare este reevaluat permanent în funcţie de disponibilitatea tehnică a aeronavelor, iar pasagerii afectaţi sunt informaţi direct, pe măsură ce modificările sunt stabilite”, se arată în informarea oficială.

Reprezentanţii companiei precizează că problemele nu sunt specifice AnimaWings sau pieţei din România, dificultăţi legate de disponibilitatea operaţională a acestui tip de aeronavă fiind semnalate în ultima perioadă şi de un număr semnificativ de alte companii aeriene europene care au flote mari de A220.

Întrebaţi recent despre anulările şi scoaterea din program a unor curse, reprezentanţii companiei au spus pentru Ziarul Financiar că aceste modificări ţin de „decizii comerciale”, fiind făcută astfel o analiză de rentabilitate a fiecărei curse în parte.

Anul acesta, AnimaWings a atras în acţionariatul companiei trei investitori instituţionali în acţionariat, respectiv BT Asset Management SAI, Winners Holding Investments şi Evergent Investments, care au luat 50% din acţiunile companiei. Cealaltă jumătate este în continuare deţinută de fraţii Pandel, care au rămas la conducerea operatorului aerian şi după încheierea tranzacţiei.

Zboruri anulate sau întârziate

Așa cum arată datele de pe panoul de plecări și sosiri de pe site-ul Aeroportului Henri Coandă, mai multe zboruri Animawings au fost anulate marți, 29 septembrie, iar altele au fost întârziate.

Aceeași situație s-a înregistrat și miercuri, 30 septembrie, zborul spre Antalya decolând cu o întârziere de peste 3 ore. Cu întârzieri figurează și alte zboruri interne și internaționale din data de 30 septembrie.