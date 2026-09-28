Parlamentul i-a ridicat imunitatea lui Peter Magyar. Premierul Ungariei este acuzat că a furat un telefon

Parlamentul European a refuzat anul trecut să-i ridice imunitatea de eurodeputat. FOTO: Getty Images

Parlamentul Ungariei a ridicat imunitatea parlamentară a premierului Péter Magyar, astfel că acesta poate fi cercetat penal într-un dosar în care este acuzat că a furat un telefon în 2024.

Decizia a fost adoptată luni, în cadrul unei ședințe extraordinare a Parlamentului, cu 139 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere. Grupurile parlamentare Fidesz și KDNP nu au participat la ședință, potrivit publicației Telex, citate de dailynewshungary.com.

Cazul vizează un incident petrecut în iunie 2024, la clubul Ötkert din Budapesta, la scurt timp după alegerile pentru Parlamentul European.

Telefonul ar fi fost aruncat în Dunăre

Potrivit procurorilor, Magyar a intrat într-o dispută cu un bărbat care îl filma în club, pe 21 iunie 2024. Magyar ar fi luat telefonul acestuia și ulterior l-ar fi aruncat în Dunăre.

Telefonul a fost recuperat ulterior din râu cu ajutorul scafandrilor. Procurorii au declarat la acea vreme că circumstanțele puteau întruni elementele constitutive ale infracțiunii de furt.

Ancheta a fost inițial complicată de imunitatea de care Magyar beneficia în calitate de membru al Parlamentului European. În septembrie 2024, procurorii ungari au solicitat Parlamentului European ridicarea imunității sale, însă cererea nu a fost aprobată. În consecință, ancheta a fost închisă.

După ce Magyar a părăsit Parlamentul European și a intrat în Parlamentul Ungariei, în mai 2026, ancheta a putut fi reluată, iar procurorii au solicitat din nou ridicarea imunității sale, de această dată, din partea Parlamentului de la Budapesta.

Magyar le-a cerut chiar el parlamentarilor să-i ridice imunitatea

Magyar le ceruse chiar el colegilor săi parlamentari din partidul Tisza să voteze pentru ridicarea imunității. Premierul a declarat că toată lumea trebuie să răspundă în fața legii și că nu are nimic de ascuns. El a negat că ar fi comis o infracțiune și a spus că, în aceleași circumstanțe, ar proceda din nou la fel.

Magyar a susținut, de asemenea, că procurorii încearcă să pună cazul său alături de ceea ce el a descris drept cazuri de corupție mult mai grave. El i-a criticat pe cei pe care i-a numit membri ai „aparatului de procuratură” din perioada Orbán și a acuzat autoritățile că încearcă să distragă atenția de la presupuse acte de corupție comise în timpul guvernării anterioare.

Procurorii au respins criticile lui Magyar, afirmând că rolul autorităților este să desfășoare procedurile în mod legal și imparțial.

Magyar nu a fost singurul politician a cărui imunitate a fost ridicată în cadrul ședinței extraordinare de luni.

Parlamentul a votat, de asemenea, cu 139 de voturi pentru și niciun vot împotrivă sau abținere, ridicarea imunității fostului ministru Fidesz Balázs Hankó și a deputatului KDNP Miklós Seszták. Cazurile lor vizează anchete separate privind presupuse infracțiuni legate, respectiv, de Fondul Național pentru Cultură și compania Volánbusz.