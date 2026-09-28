Administrația Prezidențială, despre drona care a explodat în Portul Constanța: "Evaluările arată ipoteza că a fost controlată de ruși"

5 minute de citit Publicat la 13:10 28 Sep 2026 Modificat la 13:14 28 Sep 2026

O dronă maritimă s-a autodetonat în 5 iunie în Portul Constanța FOTO: Antena 3 CNN

Evaluările preliminare ale anchetei privind drona maritimă care a explodat în Portul Constanța în 5 iunie indică, pentru moment, ipoteza preluării controlului acesteia de către Federația Rusă, urmând să fie stabilite detalii tehnice suplimentare, a precizat Administrația Prezidențială într-un răspuns pentru Antena 3 CNN.

Potrivit aceleiași surse, un astfel de fenomen a fost identificat și de alte state aliate, în special de țările baltice. Explozia dronei din Portul Constanța a fost rezultatul unui mecanism automat de autodistrugere, aspect confirmat de partea ucraineană.

Ancheta privind incidentul din 5 iunie este încă în desfășurare, întrucât investigațiile au scos la iveală elemente care necesită un interval mai lung pentru clarificare decât cel estimat inițial. Până în prezent au fost formulate concluzii preliminare, iar autoritățile continuă verificările pentru obținerea unor date tehnice suplimentare și pentru conturarea unei imagini cât mai complete asupra incidentului.

Administrația Prezidențială precizează că, deși instituțiile române au acționat prompt în baza protocoalelor existente, ancheta a evidențiat necesitatea unor măsuri suplimentare. Printre acestea se numără crearea unui flux unic de comunicare și notificare între instituțiile române și forțele ucrainene, măsură deja implementată, precum și dezvoltarea unui mecanism interinstituțional mai eficient pentru gestionarea situațiilor speciale și de criză.

De asemenea, este evaluată accelerarea modernizării apărării portuare și maritime, inclusiv prin dotarea cu sisteme integrate de detectare a dronelor maritime și sisteme antidronă cu infrastructura NATO.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, România a început încă din ziua incidentului un dialog cu Ucraina, partenerii din Uniunea Europeană și aliații din NATO. În ceea ce privește cele patru drone maritime pierdute de forțele ucrainene în noaptea de 4 spre 5 iunie, autoritățile române au fost informate că acestea erau programate să se autodistrugă începând cu ora 10:26. Drona identificată în Dana 78 a explodat la 10:27, după ce zona fusese evacuată complet. Alte trei explozii au fost confirmate ulterior în largul Mării Negre, fără victime sau pagube. Administrația Prezidențială subliniază însă că orice concluzie tehnică sau juridică privind natura exactă a incidentului, cauzele acestuia și eventualele responsabilități va putea fi stabilită doar de autoritățile competente, după finalizarea investigațiilor.

Punctul de vedere integral transmis Antena 3 CNN de Administrația Prezidențială

"Ancheta privind incidentul produs în data de 5 iunie 2026, când o dronă maritimă de suprafață fără echipaj la bord a explodat în Portul Constanța, este încă în desfășurare, deoarece, pe parcursul investigațiilor, s-a constatat că există elemente a căror clarificare necesită un interval mai lung de timp decât cel estimat inițial.

Până în prezent, a fost formulat un set de concluzii preliminare și sunt în derulare alte investigații pentru obținerea de date tehnice suplimentare în scopul conturării unei imagini cât mai complete și precise asupra întregului incident.

Conform raportului preliminar, incidentul din Portul Constanța a reprezentat un eveniment cu potențial major de risc, care a reușit să fie gestionat eficient de autoritățile române, în baza protocoalelor și legislației existente, fără victime sau pagube semnificative. Incidentul a testat capacitatea României de a gestiona acest tip de amenințări emergente, într-un context geopolitic tensionat și caracterizat de evoluții tehnologice rapide.

Deși instituțiile române au acționat prompt și responsabil, în baza protocoalelor existente, este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea unor situații similare în viitor.

Au fost identificate o serie de măsuri, unele fiind deja implementate, iar altele în curs de îndeplinire:

-crearea unui flux unic de comunicare și de notificare între instituțiile române și forțele ucrainene (realizată complet);

-crearea unui mecanism interinstituțional mai eficient pentru managementul integrat al acțiunilor în situații speciale și de criză, inclusiv în domeniul comunicării publice (în curs de realizare);

-accelerarea modernizării apărării portuare și maritime, inclusiv a părții centrale și sudice a Mării Negre, în special dotarea cu un sistem integrat de detecție pentru USV-uri, un sistem anti drone și anti USV interoperabil cu infrastructura NATO (în proces de evaluare interinstituțională).

Având în vedere complexitatea incidentului, este necesar să subliniem că orice evaluare tehnică sau juridică privitoare la natura, cauzele, determinarea răspunderii subsidiare sau implicațiile multidimensionale de securitate ale unui asemenea eveniment intră în sfera exclusivă de competență a autorităților abilitate prin lege.

Evaluările preliminare indică, pentru moment, ipoteza preluării controlului dronei de către Federația Rusă, urmând a fi stabilite detalii tehnice suplimentare. De altfel, este un fenomen identificat și de alte țări Aliate, în special Țările Baltice.

Explozia dronei a fost rezultatul unui mecanism automat de autodistrugere, confirmat de partea ucraineană.

De menționat că România a demarat încă din ziua incidentului un dialog sistematic și aprofundat atât cu Ucraina, cât și cu partenerii din UE si aliații din NATO.

Descrierea cronologică a incidentului din data de 05.06.2026:

-06:18 – primele informații despre existența unui USV în Dana 78 transmise către Garda de Coastă, SRI și structurile militare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Românești pe Mare;

-06:47 - echipa pirotehnică SRI Constanța a ajuns la fața locului și a luat primele măsuri de izolare a perimetrului împreună cu Garda de Coastă. S-a stabilit modelul de abordare pentru tractarea dronei într-un loc sigur. Nu s-a considerat necesară transmiterea unui mesaj RO Alert pentru că perimetrul putea fi izolat de forțele de ordine;

-10:00 – forțele ucrainene au informat forțele române că au pierdut 4 drone maritime în timpul nopții de 4 spre 5 iunie și că dronele sunt programate să se autodistrugă începând cu ora 10:26;

-10:20 - zona este evacuată complet;

-10:27 - drona din Dana 78 a explodat;

-11:05 – sunt confirmate alte trei explozii în largul Mării Negre, fără pagube sau victime;

-11:21 - se discută posibilitatea existenței unei alte drone în jurul stațiunii Costinești;

- 11:21 și 11:27 - se trimit două mesaje RO-ALERT de îndepărtare de zona costieră și de informare în zona litoralului românesc în privința existenței unei alte drone;

-14:35 - după misiuni de cercetare și de identificare desfășurate de militari din Armata României, nu s-a mai identificat nicio dronă în zona costieră. Au fost sistate activitățile de evacuare a populației;

-15:01 și 15:08 - se transmit două mesaje RO-ALERT pentru încetarea măsurilor de evacuare.

În tot acest timp, a fost dusă o campanie de manipulare informațională pe rețelele de socializare identificate de autoritățile române și ONG-uri de profil, cu scopul de a submina încrederea în statul român și sprijinul oferit Ucrainei.

În ceea ce privește ajutorul în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime oferit de cele șase state Aliate menționate în solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm că acest tip de informații nu poate fi făcut public din rațiuni care țin de securitatea națională.