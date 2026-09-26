A lucrat la un magazin cu doar șase lire pe oră. Acum, la 24 de ani, are două case și se pregătește să o cumpere pe a treia

4 minute de citit Publicat la 23:00 26 Sep 2026 Modificat la 23:00 26 Sep 2026

Secretul lui a fost simplu: a pus deoparte cel puțin jumătate din salariu încă de când a terminat facultatea. Foto: FB / Jacob Waddington

La 18 ani câștiga doar 6 lire pe oră la un magazin de articole sportive. Șase ani mai târziu, Jacob Waddington are deja două proprietăți și se pregătește să cumpere o a treia. Secretul lui a fost simplu: a pus deoparte cel puțin jumătate din salariu încă de când a terminat facultatea, potrivit Mirror.

Cum a reușit să economisească 1.000 de lire pe lună

După ce a terminat studiile, la 18 ani, Jacob s-a angajat la o companie de telecomunicații, unde câștiga 24.000 de lire sterline pe an.

Pentru el, diferența față de salariul pe care îl avea la magazinul de articole sportive era uriașă. Acolo câștiga aproximativ 6 lire pe oră.

În plus, Jacob locuia încă împreună cu părinții și le plătea acestora doar 200 de lire pe lună. Astfel, putea să pună deoparte aproximativ 1.000 de lire în fiecare lună.

Ulterior, salariul său a crescut la 33.000 de lire sterline pe an. Din aproximativ 2.200 de lire pe care le primea lunar, reușea să economisească în jur de 1.500 de lire.

Jacob spune că nu a avut nevoie de un buget extrem de strict pentru a strânge acești bani.

„Cheltuiam în principal pe ieșirile din weekend, dar nu trebuie să cheltuiești foarte mult pentru asta”, a povestit el.

Cei doi mai ieșeau ocazional la restaurant, însă preferau activități care nu costau aproape nimic.

„Eu și iubita mea mergeam din când în când la restaurant, dar ne place foarte mult să facem plimbări și lucruri de genul acesta”, a spus Jacob.

Prima casă a costat 98.000 de lire

În mai 2025, Jacob și Holly au început să se gândească la ce ar putea face cu economiile strânse.

S-au gândit să cumpere o casă în care să locuiască împreună, însă niciunul dintre ei nu era nerăbdător să plece din casa părinților. Așa că au ales o altă variantă: să cumpere o proprietate care avea nevoie de renovări, să o modernizeze și apoi să o vândă.

Au plătit un avans de 25% pentru o casă cu două dormitoare, cumpărată cu 98.000 de lire sterline. Renovarea i-a mai costat aproximativ 20.000 de lire.

Jacob și-a dat demisia de la locul de muncă și s-a angajat la un bar, unde lucra două zile pe săptămână și câștiga aproximativ 800 de lire pe lună. În restul timpului s-a ocupat de renovarea casei.

Au schimbat bucătăria și baia, au refăcut pereții și au montat o centrală nouă.

În ianuarie 2026, la nouă luni după cumpărare, lucrările erau finalizate.

Casa a ajuns să valoreze 160.000 de lire

După renovare, proprietatea a fost reevaluată la 160.000 de lire sterline. În loc să o vândă, Jacob și Holly au refinanțat casa și au scos bani din creșterea valorii proprietății.

După ce au discutat cu agenții imobiliari, au decis să o păstreze și să o închirieze, deoarece cererea pentru locuințe de închiriat era ridicată în zonă.

În martie 2026, primii chiriași s-au mutat în casă. Plătesc 875 de lire pe lună, în timp ce rata ipotecară este de 430 de lire.

Cu banii obținuți prin refinanțare, cei doi au început să caute a doua proprietate.

A doua casă este o cabană veche de 200 de ani

Au găsit o casă cu un singur dormitor, veche de aproximativ 200 de ani, aflată la poalele dealului Pendle Hill, o zonă cunoscută și pentru procesele vrăjitoarelor din Pendle.

Proprietatea a costat 140.000 de lire sterline.

Jacob și Holly se gândesc să o transforme într-o locuință de tip Airbnb, datorită amplasării sale într-o zonă rurală și pitorească.

„Ne gândim să o închiriem pe Airbnb pentru că este într-o zonă rurală. Este foarte pitorească și se află într-o zonă istorică. Va fi ca o escapadă pentru cupluri”, a spus Jacob.

Pentru achiziție, au folosit banii obținuți prin refinanțarea primei case și au apelat pentru restul sumei la un credit pe 12 luni, în valoare de 75% din proprietate.

Un astfel de împrumut este unul pe termen scurt, în cazul căruia dobânda se acumulează pe o perioadă stabilită, în locul unei structuri obișnuite de plăți lunare.

Vor investi încă 30.000 de lire în renovare

Planul este ca următorul an să fie dedicat renovării celei de-a doua proprietăți. Cei doi estimează că vor cheltui aproximativ 30.000 de lire sterline pentru lucrări.

După renovare, vor să refinanțeze casa, să folosească banii pentru a achita creditul și apoi să treacă la un credit ipotecar obișnuit.

Jacob speră că valoarea proprietății va crește semnificativ după renovare.

„Casa de lângă noi s-a vândut recent cu 320.000 de lire pentru două dormitoare, așa că sper să pot refinanța această proprietate la aproximativ 250.000 de lire”, a spus el.

Dacă estimarea se confirmă, Jacob spune că ar putea scoate din proprietate mai mulți bani decât a investit, datorită creșterii valorii acesteia.

Cât speră să câștige din Airbnb

Jacob a făcut deja calculele pentru viitoarea închiriere.

Dacă va putea obține aproximativ 120 de lire pe noapte și o rată de ocupare de 60%, estimează că proprietatea i-ar putea aduce în jur de 2.000 de lire pe lună.

După plata taxelor locale, a facturilor și a ratei ipotecare de aproximativ 650 de lire, calculează că ar putea rămâne cu circa 1.000 de lire.

„Ar putea fi mai profitabilă decât o închiriere obișnuită”, spune el.

După finalizarea acestui proiect, Jacob vrea să cumpere o altă proprietate pe care să o renoveze și să o vândă sau să o închirieze. Abia apoi intenționează să cumpere o casă în care să locuiască împreună cu Holly.

„Dacă cineva vrea să cumpere o casă, fie pentru a locui în ea, fie pentru a o vinde, nu ar trebui să se teamă să cumpere una care are nevoie de puțină muncă. Dacă iei ceva mai degradat, poți obține randamente mai mari, pentru că valoarea proprietății poate crește după renovare”, a spus Jacob.