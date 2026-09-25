Inovația care îți poate lumina curtea toată noaptea fără curent electric. Cum funcționează

1 minut de citit Publicat la 09:07 25 Sep 2026 Modificat la 09:07 25 Sep 2026

Lampa este conectată la un panou fotovoltaic și nu depinde de alimentarea de la rețeaua electrică. Foto: Getty Images

Energia și tehnologia sunt în prim-plan la București. Peste 350 de expozanți din 28 de țări sunt prezenți la Energy Expo, eveniment care reunește companii, specialiști și investitori din industria energiei.

La târg sunt prezentate cele mai noi soluții pentru stocarea și utilizarea eficientă a energiei, inclusiv produse destinate consumatorilor casnici.

Printre acestea se numără panouri fotovoltaice, baterii de stocare, invertoare și kituri complete, dar și soluții de iluminat care folosesc energia solară.

Panouri fotovoltaice, baterii și kituri complete pentru locuințe

Maria Bădica, manager de vânzări în cadrul unei companii specializate în soluții fotovoltaice, spune că oferta prezentată la târg este destinată atât celor care caută componente individuale, cât și celor care vor sisteme complete.

„Dorim să aducem în atenția cumpărătorilor atât panouri fotovoltaice de orice capacitate, baterii de stocare, invertoare, dar și kituri complete de la 5, 10 și 15 kilowați până la orice capacitate de stocare, împreună cu lămpile solare inteligente care ne permit lumină pe tot parcursul nopții”, a explicat Maria Bădica, manager de vânzări în cadrul unei companii de soluții fotovoltaice.

Lampa solară care poate lumina toată noaptea

O altă soluție prezentată la Energy Expo este o lampă conectată la un panou fotovoltaic, care nu depinde de alimentarea de la rețeaua electrică.

„Nu depinde de curentul electric. Este vorba despre un panou fotovoltaic și lampa propriu-zisă, care ne oferă lumină pe tot parcursul nopții.

Se poate seta să lumineze într-un anumit interval, are senzori de mișcare și este foarte practică atât pentru partea de rezidențial, cât și pentru instituții și companii”, a mai spus Maria Bădica.

Soluția poate fi utilizată pentru iluminarea spațiilor exterioare, iar senzorii de mișcare permit adaptarea funcționării lămpii în funcție de necesități.