Ucraina atacă Rusia în forță pe timpul nopții. Două rafinării, o fabrică de componente pentru rachete și un depozit sunt în flăcări

2 minute de citit Publicat la 09:15 25 Sep 2026 Modificat la 09:15 25 Sep 2026

Sursă foto: Moscow Times

Drone ucrainene au lovit în noaptea de joi spre vineri rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez (PNOS) din Perm, una dintre cele mai mari zece rafinării din Rusia, relatează The Moscow Times. Canale ucrainene de monitorizare au publicat imagini cu un incendiu izbucnit la rafinărie. Astra a confirmat că ținta atacului a fost PNOS, care procesează peste 13 milioane de tone de petrol pe an și care mai fusese atacată pe 21 august.

Potrivit informațiilor preliminare, la rafinărie a luat foc instalația AVT-5. Guvernatorul regiunii Perm, Dmitri Mahonin, a confirmat un „atac masiv” cu drone și a transmis că „a fost țintit un obiectiv industrial”. Nu au fost oferite alte detalii.

La Ulianovsk, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat în cursul nopții compania NPP Zavod Iskra, parte a concernului Almaz-Antei.

Este o importantă companie din industria de apărare, care produce dispozitive semiconductoare, componente pentru microunde și microelectronică destinată rachetelor. Imaginile publicate surprind momentul în care o dronă lovește fabrica, urmat de o explozie.

Potrivit guvernatorului regiunii Ulianovsk, Aleksei Russkih, opt persoane, printre care și un copil, au fost rănite în oraș în urma atacului. „Au fost înregistrate pagube la infrastructura industrială și civilă”, a scris el pe Telegram. Serviciile medicale au fost plasate în stare de alertă sporită, iar spitalele au pregătit paturi suplimentare.

Încă o rafinărie din Rostov a fost atacată

Forțele ucrainene au lovit și Rafinăria Novoșahtinsk din regiunea Rostov, a anunțat guvernatorul Iuri Sliusar. Rafinăria „a fost avariată” și și-a suspendat activitatea la exact o lună după precedenta oprire.

Și atunci regiunea fusese atacată cu drone. Rafinăria Novoșahtinsk este singura din regiunea Rostov și una dintre cele mai mari din sudul Rusiei. Capacitatea sa totală este de 5,6 milioane de tone pe an. Amplasată la aproximativ 100 de kilometri de Rostov-pe-Don, rafinăria produce benzină, păcură, combustibil naval, motorină și combustibil pentru încălzire.

„În cursul nopții trecute, în timpul respingerii atacului aerian asupra regiunii Rostov, au fost distruse aproximativ 50 de drone”, a declarat Sliusar.

Și regiunea Voronej a fost atacată în timpul nopții. Potrivit canalului Supernova, una dintre ținte a fost un depozit Ozon. Incendiul izbucnit după primul atac a fost stins rapid, însă tentativele de lovire au continuat și în cursul dimineții.

A fost vizată și compania Voronejsintezkauciuk, o mare unitate a industriei petrochimice care produce elastomeri termoplastici și cauciuc sintetic. Astra precizează că în apropierea fabricii se află și o centrală termoelectrică, iar la mai puțin de doi kilometri există o zonă înaltă unde este amplasat un sistem antiaerian Pantsir și, probabil, o poziție pentru sisteme S-300/S-400.

Guvernatorul regiunii Voronej, Aleksandr Gusev, a anunțat că 88 de drone ucrainene au fost interceptate în cursul nopții deasupra capitalei regionale și a șase districte.

Potrivit informațiilor preliminare, patru persoane au fost rănite la Voronej. Mai multe clădiri rezidențiale, automobile, precum și mai multe clădiri nerezidențiale și industriale au fost avariate. Au izbucnit și incendii.