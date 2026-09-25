2 minute de citit Publicat la 09:49 25 Sep 2026 Modificat la 09:49 25 Sep 2026

Macron trimite trupe în Arabia Saudită. Soldații francezi vor proteja instalațiile energetice de atacurile houthi. Foto: Getty Images

Franța va trimite militari și echipamente de apărare în Arabia Saudită pentru a ajuta la protejarea unor obiective energetice importante de pe coasta Mării Roșii, vizate de atacurile rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, a anunțat joi președintele Emmanuel Macron, relatează NYTimes.

Potrivit unui acord încheiat joi între cele două țări, Franța va trimite „soldați, radare și sisteme de apărare” pentru securizarea infrastructurii energetice din orașul-port Yanbu, a declarat Macron într-un interviu acordat postului public France 2.

„Nu pentru a ne implica în vreun conflict, ci pentru a proteja acest obiectiv”, a spus președintele francez.

Macron nu a exclus posibilitatea ca Franța să ofere și alte forme de sprijin militar, în funcție de cum va evolua situația.

Președintele francez a prezentat decizia și ca parte a eforturilor Parisului de a proteja securitatea energetică și de a limita prețurile gazelor în Franța, în contextul războiului început în urmă cu mai bine de șase luni de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Conflictul a făcut ca Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul de petrol și gaze, să fie practic blocată.

În ultimele săptămâni, rebelii houthi, aliați ai Iranului, au atacat în repetate rânduri Arabia Saudită, punând în pericol capacitatea regatului de a exporta petrol prin porturile de la Marea Roșie.

Anunțul lui Macron vine după ceea ce pare să fi fost unul dintre cele mai ample atacuri de acest tip de la reizbucnirea conflictului.

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită în Yemen a anunțat joi că a doborât șase rachete balistice care vizau Yanbu și Taif, un alt oraș saudit.

Tot joi, autoritățile saudite au emis alerte în mai multe orașe din regat, avertizând asupra unor posibile atacuri.

De mai bine de un deceniu, războiul civil din Yemen îi opune pe rebelii houthi, o grupare șiită susținută de Iran, guvernului recunoscut internațional și sprijinit de Arabia Saudită.

În 2022 a fost încheiat un armistițiu, însă conflictul s-a reaprins recent, deschizând un al doilea front în Orientul Mijlociu după atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului.

Houthi acuză Arabia Saudită că a lansat sute de lovituri în actuala rundă de confruntări.

La începutul acestei luni, rebelii houthi au preluat controlul asupra portului strategic Mokha de la forțele guvernamentale susținute de Riad.

Prin această cucerire, houthi controlează acum coasta de vest a Yemenului și zona Strâmtorii Bab al-Mandab, care leagă Marea Roșie de Golful Aden.

Ruta este extrem de importantă pentru Arabia Saudită, care a folosit-o pentru exporturile de petrol în condițiile în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz este puternic afectat.