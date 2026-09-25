Topul celor mai puternice pașapoarte europene: Cine conduce clasamentul și pe ce loc se află România

Un studiu realizat de Passport Reports a analizat puterea pașaportului în funcție de țară și numărul de destinații în care călătorii pot merge fără viză, cu o autorizație electronică de călătorie (ETA) sau obținând o viză la sosire. Clasamentul a luat în calcul și numărul de destinații pentru care deținătorul pașaportului trebuie să obțină o viză înainte de intrare, scrie Euronews.

În cel mai recent clasament, două țări europene se află în primele cinci, după Emiratele Arabe Unite și Singapore, care ocupă primul și, respectiv, locul doi, în timp ce Malaezia este pe locul patru.

Clasat drept cel mai puternic pașaport european pentru călătorii fără vize și pe locul trei în clasamentul general, Spania a primit un scor de mobilitate de 174. Călătorii spanioli au acces în 121 de țări fără vize, iar alte 42 pot fi vizitate cu viză la sosire. Cu toate acestea, este necesară o ETA în 11 țări, iar titularii au nevoie și de viză pentru a intra în alte 24 de ţări.

Între timp, Luxemburg a obținut un scor de 173 la capitolul mobilitate. Pe locul cinci la nivel global, deținătorii de pașapoarte pot călători fără viză în 122 de destinații, iar alte 41 de țări sunt accesibile prin viză la sosire. Este nevoie de ETA pentru a vizita 10 țări, iar viză este necesară în 25.

Belgia și Franța se clasează la egalitate pe locul șase, fiecare cu un scor de 173 la mobilitate. Deținătorii de pașapoarte pot intra în 121 de țări fără viză și în 41 cu viză la sosire. În timp ce pentru 11 țări este necesară o autorizație ETA, pentru 25 sunt necesare vize.

De asemenea, cu un scor de 173 la mobilitate, șase țări europene ocupă locul șapte: Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Olanda și Suedia. Deținătorii de pașapoarte din aceste șase națiuni pot călători fără viză în 120 de ţări, în 42 cu viză la sosire, în 11 cu ETA și în 25 cu vize.

Cele mai puternice pașapoarte

Emiratele Arabe Unite Singapore Spania Malaezia Luxemburg =Belgia, Franța =Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Olanda, Suedia Grecia =Portugalia, Elveția Austria Norvegia Irlanda Japonia Malta =Ungaria, Polonia

Pe ce loc se află România

Țara noastră se află pe locul 18 al clasamentului. România a obținut un scor de mobilitate de 171, iar cei care dețin pașapoarte românești pot intra fără viză în 120 de țări, cu ETA în 9 țări, cu viză la sosire în 42 de țări. Totuși, în 27 de țări este nevoie de viză.