Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos

Valentina avea 28 de ani FOTO: Facebook

Anchetă de amploare a poliţiştilor în cazul tinerei care a fost ucisă şi aruncată într-o valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune că a vorbit de mai multe ori cu iubitul fetei şi că a avut o presimţire că ceva rău s-a întâmplat. A sunat la 112 şi le-a spus poliţiştilor că fiica lui a dispărut. La câteva ore a fost găsită într-o valiză.

„Știu că era cu iubitul ăsta, nenoricitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: „Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc”, a declarat pentru Antena 3 CNN tatăl Valentinei.

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Apar detalii șocante în cazul tinerei de 28 de ani care a fost găsită fără suflare, într-o valiză, plutind pe râul Olt. Tatăl tinerei a dezvăluit ultima conversație avută cu Valentina - duminică noapte - atunci când a primit un mesaj de la iubitul ei în care acesta se plângea că fiica lui l-ar fi înșelat. Aceste acuzații au fost infirmate de tânăra de 28 de ani.

Acela a fost momentul în care a vorbit ultima dată cu tatăl ei.

Pentru că a simțit că ceva nu este în regulă, bărbatul a sunat luni dimineață, însă fiica lui nu a răspuns la telefon. Apoi l-a sunat pe iubitul fiicei sale - un hairstylist din Horezu - care i-a spus că era la muncă și că nu a vorbit cu ea.

Bărbatul s-a alarmat și a sunat la 112 anunțând dispariția fiicei.

Câteva ore mai târziu, trupul ei a fost găsit de mai mulți pescari în râul Olt.

Medicii legiști au analizat trupul și au descoperit două lovituri puternice la nivelul capului, una dintre acestea fiind fatală. De asemenea, pe corpul ei au fost găsite mai multe urme de violență. S-a stabilit că aceasta avea și câteva coaste rupte, semn că aceasta ar fi fost bătută.

În Vâlcea este acum anchetă de amploare, iar polițiștii încearcă să-l găsească pe principalul suspect - iubitul tinerei.