Un fals poliţist i-a cerut unei şoferiţe 1.500 de lei pe motiv că a trecut pe roşu. Capcana s-a întors rapid împotriva individului

Un fals poliţist i-a cerut unei şoferiţe 1.500 de lei pe motiv că a trecut pe roşu. Sursa foto: Agerpres Foto

Un fals poliţist a încercat să obţină 1.500 de lei de la o şoferiţă din Timişoara. Bărbatul de 41 de ani i-ar fi spus femeii că a trecut pe roşu, la semafor, şi ar fi cerut bani ca să nu-i reţină permsiul. Când aceasta a sunat la 112, individul a fugit, dar a fost prins în Arad şi reţinut pentru 24 de ore.

Conform anchetatorilor, bărbatul purta o uniformă de poliţist când a oprit-o pe femeie în trafic. Acesta i-a indicat să se deplaseze către o benzinărie din apropiere, unde i-a spus că a trecut pe culoarea roşie a semaforului. Pentru că femeia nu avea suma solicitată, individul a îndrumat-o către o bancă.

Pe drum, suspectând probabil că ceva nu este în regulă, şoferiţa a sunat la 112. La sosirea echipajului real de Poliţie, suspectul părăsise deja benzinăria. În urma cercetărilor, poliţiştii l-au identificat în Arad.

Bărbatul a fost dus în Timişoara pentru audieri şi ulterior reţinut pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub îndrumarea unui procuror pentru uzurpare de calităţi oficiale şi tentativă de înşelăciune.