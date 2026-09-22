Noua taxare rutieră intră în vigoare de la 1 octombrie 2026. Cum se schimbă rovinieta și TollRo

Noul sistem de tarifare rutieră intră în vigoare de la 1 octombrie 2026 FOTO: Agerpres

De la 1 octombrie 2026, România va trece la un nou sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Pentru autoturisme și vehiculele de marfă de până la 3,5 tone, valoarea rovinietei va fi influențată și de clasa de emisii, în timp ce pentru vehiculele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul TollRo, bazat pe distanța parcursă și nivelul de poluare.

Potrivit Legii nr. 226/2023, rovinieta rămâne obligatorie pentru autoturisme și vehiculele de marfă cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. Noutatea este că, pe lângă categoria vehiculului și perioada de utilizare, la stabilirea tarifului va fi luată în calcul și norma de poluare EURO.

Vehiculele pentru care nu există date privind încadrarea în clasa de emisii vor fi considerate automat Euro 0 și vor fi taxate la nivelul maxim.

Rovinieta va putea fi achiziționată în continuare pentru perioade de 1 zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni. Legea stabilește și plafoane pentru tarifele aferente perioadelor mai scurte: tariful pentru o zi nu poate depăși 9% din cel anual, cel pentru 10 zile – 12%, pentru 30 de zile – 19%, iar pentru 60 de zile – 30%. Tarifele vor fi actualizate anual în funcție de rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

Camioanele vor plăti în funcție de kilometri

Pentru vehiculele de marfă cu masa de peste 3,5 tone, actuala rovinietă va fi înlocuită de TollRo. Taxa va fi calculată prin înmulțirea unui tarif unitar cu distanța parcursă, exprimată în kilometri întregi, pe rețeaua de drumuri naționale.

Este introdus astfel un criteriu nou în calcularea tarifului de utilizare a infrastructurii: numărul efectiv de kilometri parcurși. Valoarea taxei va ține cont și de clasa de emisii a vehiculului.

TollRo va include atât costul infrastructurii, cât și o componentă aferentă costurilor externe generate de poluare, în aplicarea principiului „poluatorul plătește”.

Taxele de pod sunt eliminate

Odată cu noul sistem este abrogată Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, actul normativ care a reglementat timp de peste două decenii tariful de utilizare și tariful de trecere pe drumurile naționale.

Consecința este eliminarea și a taxelor de pod reglementate prin acest act. Printre acestea se numără taxa pentru Fetești - Cernavodă, precum și cele pentru Giurgeni - Vadu Oii, Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse și Podul Calafat - Vidin.

De la 1 octombrie 2026 își încetează valabilitatea și rovinietele emise în baza vechii ordonanțe. Fac excepție rovinietele pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone, care vor rămâne valabile până la expirare.

În cazul peajelor emise și neutilizate, CNAIR va restitui contravaloarea acestora la cerere scrisă.

Totodată, odată cu intrarea în vigoare a noului cadru legislativ, se elimină și scutirea vehiculelor de epocă de la plata rovinietei și a tarifului de trecere.

Mașinile mai vechi vor fi taxate mai mult

Pentru șoferii autoturismelor, noul sistem va lega prețul rovinietei de nivelul de poluare al vehiculului. Proprietarii mașinilor mai vechi sau ai celor pentru care nu există date privind emisiile vor suporta tarife mai mari.

Circulația fără rovinietă valabilă va fi sancționată cu o amendă cuprinsă între dublul și de patru ori valoarea rovinietei anuale. În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, sancțiunea va fi aplicată pe loc.

Pentru transportatori, schimbarea este mai amplă: costul utilizării drumurilor nu va mai fi stabilit sub forma unui abonament, ci va varia în funcție de distanța parcursă și clasa de emisii a camionului.

Neplata TollRo va fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 10 și 20 de ori valoarea sumei datorate. Dacă distanța parcursă nu poate fi stabilită, se va aplica un TollRo forfetar de 2.000 de lei, la care se adaugă o amendă de 5.000 de lei.

Transportatorii străini vor primi o scrisoare de informare și vor avea la dispoziție 72 de ore pentru efectuarea plății.

Sumele colectate din rovinietă și TollRo vor constitui venituri ale CNAIR și vor fi utilizate pentru întreținerea și modernizarea drumurilor naționale, precum și pentru rambursarea creditelor contractate pentru infrastructura rutieră.

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