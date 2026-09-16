România pierde două mari meciuri în industria auto, avertizează șeful Dacia: Prețul la energie s-a dublat, fabricile pot fi închise

Mihai Bordeanu avertizează că industria auto riscă să piardă 25% din activitate dacă problemele de competitivitate nu sunt rezolvate rapid. Foto: Getty Images

Șeful Dacia, Mihai Bordeanu, a avertizat într-o dezbatere organizată de Confederația Concordia, că România își pierde competitivitatea în industria auto, în condițiile în care prețul energiei s-a dublat față de perioada pandemiei, iar producătorii pot lua în calcul mutarea producției în alte țări.

„Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut. Haideți să nu mai pierdem următoarele meciuri. E timpul să trecem la acțiune”, spune Bordeanu, care subliniază că industria auto reprezintă o treime din exporturile României, 14% din PIB și susține direct și indirect aproximativ 200.000 de locuri de muncă.

„Industria auto e responsabilă pentru o treime din exporturile României, care face 14% din PIB-ul României, care angajează, orizontal și vertical, 200.000 de oameni, care a pus România pe hartă. Suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini.

În ultimii ani, am început să nu mai fim competitivi, și lucrurile astea se măsoară foarte simplu, pentru că o mașină e făcută de oameni și e făcută din metal. Metalul ăsta, piesele respective, pe unele dintre ele suntem capabili să le facem la noi în uzine. Pe celelalte le cumpărăm de la furnizori. Și unele, și altele sunt foarte mult influențate de prețul energiei. Dacă comparăm astăzi cu perioada pandemiei, suntem la dublu. Prețul s-a dublat. Noi nu putem să dublăm numărul mașinilor, că am ieși de pe piață. Avem o problemă de competitivitate internă. Avem și o problemă de competitivitate externă. Grupul Renault poate produce mașini în România, dar le poate produce și în altă parte, atunci fiecare companie ia o decizie strategică pe baza eficienței, a competitivității”.

România a pierdut două oportunități importante

Șeful Dacia, Mihai Bordeanu, spune că România a pierdut două oportunități importante în industria auto: producția primului model Dacia electric, care va fi fabricat în Slovenia, și a modelului Dacia Striker, care va fi produs în Turcia. Bordeanu avertizează că scăderea competitivității României ar putea afecta și mai mult industria auto și cere măsuri urgente. „Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut. Haideți să nu mai pierdem următoarele meciuri. E timpul să trecem la acțiune”, a declarat șeful Dacia.

Mihai Bordeanu avertizează că industria auto riscă să piardă 25% din activitate dacă problemele de competitivitate nu sunt rezolvate rapid. El cere măsuri pentru reducerea costurilor energiei, flexibilizarea pieței muncii, dezvoltarea infrastructurii și relansarea programului de reînnoire a parcului auto.

„Industria auto, noi venim și spunem că o industrie strategică poate fi lăsată de izbeliște, dar, dacă facem lucrul ăsta, vom pierde anul viitor 25% din tot: cifra de afaceri, oameni și așa mai departe. Lucrurile, odată scăpate de sub control, costul de a le repune în ordine este uriaș.

Avem nevoie de un plan care să ne ducă la o energie mai competitivă. Avem nevoie de flexibilitate pe piața muncii, apropo de legile care se discută, de infrastructură. Cred că m-am uitat și primul Masterplan de Transport spune că o să fim capabili să ieșim cu marfa din București în Europa pe autostradă, undeva acum 10 ani. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Mai avem de așteptat.

Avem nevoie de un program de reînnoire a parcului auto. Noi, industria, dar mai ales voi, clienții, oamenii care cumpără mașini. Mai mult, programul ăsta se autofinanțează, aduce bani la bugetul de stat. El s-a prăbușit în ultimii doi ani. Nici nu mai știm când demarează, e într-o stare foarte, foarte precară”.

Avertisment privind prețurile energiei

Ondrej Safar, șeful CEZ România, a avertizat, la rândul său, că România pierde teren la capitolul competitivitate. El a spus că, deși România are potențial în domeniul energiei regenerabile și în privința gazului din Marea Neagră, trebuie să transforme acest potențial într-un pilon de competitivitate și energie.

„Sectorul energetic și prețul energiei sunt unul dintre principalii piloni ai competitivității la nivelul UE. Pentru că UE nu este competitivă dacă vorbim la nivel global. Dacă vorbim despre noi, despre regiunea noastră, noi nu suntem competitivi la nivelul Europei. Noi trăim într-o regiune care are energia cea mai scumpă din Europa.

Vrem să avem discuții despre strategia energetică care va răspunde cum putem să închidem acest gap pe care îl avem comparativ cu alte regiuni din Europa. Mesajul pentru industria noastră: care va fi prețul energiei în 5-10 ani? Pentru că asta e ceea ce compania și economia noastră au nevoie cel mai mult. Nu e vorba despre să fim ieftini acum, ci despre cum putem, prin investiții, să atingem un preț de energie competitiv.”