Maşinile din România care au risc de kilometraj dat înapoi cu 50% mai mare. "E o metodă folosită frecvent pentru a le umfla valoarea"

Maşinile din România care au risc de kilometraj dat înapoi cu 50% mai mare. Sursa foto: Pixabay

Maşinile avariate, care circulă în România, au o probabilitate de 1,5 ori mai mare să aibă kilometrajul modificat decât cele fără daune, arată rezultatele unui studiu publicat, marţi, de către o platformă specializată în centralizarea istoricului autovehiculelor, notează Agerpres.

Astfel, datele analizate de carVertical relevă faptul că, în România, 8,7% dintre autoturismele care aveau înregistrări de daune aveau şi kilometrajul falsificat, comparativ cu doar 5,9% dintre vehiculele neavariate.

Maşinile cu kilometraj fals ar putea avea şi daune

"Majoritatea cumpărătorilor preferă maşinile care au un kilometraj mai mic, considerând că acestea sunt într-o stare mai bună. Din păcate, vânzătorii necinstiţi dau deseori kilometrajul înapoi ca să-şi vândă vehiculele la un preţ mai mare decât valoarea lor reală. Fraudarea kilometrajelor rămâne una dintre cele mai frecvent folosite metode de a umfla artificial valoarea unei maşini şi de a grăbi vânzarea acesteia.

Dacă analizăm datele dintr-o altă perspectivă, se observă aceeaşi tendinţă - maşinile care au kilometrajul falsificat au în acelaşi timp şi o probabilitate mai mare de a avea un istoric de daune. Cu alte cuvinte, fraudele legate de kilometraj merg deseori mână în mână cu defectele ascunse", se menţionează în concluziile cercetări.

Potrivit sursei citate, pe plan naţional, peste două treimi (67,1%) dintre maşinile care aveau kilometrajul dat înapoi aveau şi înregistrări de daune, faţă de 57,6% dintre autoturismele care aveau kilometrajul real, ceea ce îi fac pe cumpărătorii de maşini second-hand să fie deosebit de vulnerabili.

"Preţul a două modele identice poate varia considerabil dacă unul dintre ele a suferit avarii grave în trecut. Dacă o maşină are un istoric fără pată şi un kilometraj redus, este imediat mai atractivă, motiv pentru care fraudele de pe piaţa secundară rămân foarte răspândite", notează realizatorii studiului.

În ceea ce priveşte tendinţa din Europa ca vehiculele avariate să aibă şi kilometrajul falsificat, în toate ţările analizate, 61% dintre maşinile care aveau kilometrajul falsificat consemnau şi înregistrări de daune, în timp ce doar 47,8% dintre autoturismele cu kilometrajul real fuseseră avariate în trecut (diferenţă de 13,2%).

Studiul carVertical a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor achiziţionate de către utilizatorii companiei din 18 ţări, inclusiv România, în perioada ianuarie - decembrie 2025. Cazurile de fraudă privind kilometrajul şi înregistrările de daune au fost grupate pe ţări şi ulterior analizate, exprimate în procente şi comparate.