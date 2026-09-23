România, printre statele fruntaşe în Europa la fraude cu kilometrajul maşinii dat înapoi. UE pregăteşte noi reguli la importurile auto

România, printre statele fruntaşe în Europa la fraude cu kilometrajul maşinii dat înapoi. Foto: Getty Images

Aproximativ 7,5% dintre vehiculele verificate de utilizatorii carVertical din România, în perioada septembrie 2024 - august 2025, prezentau semne de modificare a kilometrajului, iar în cazurile identificate acesta fusese redus, în medie, cu aproximativ 95.100 de kilometri, relevă un studiu de specialitate, publicat miercuri, notează Agerpres.

Conform datelor centralizate de platforma de raportare a istoricului vehiculelor, carVertical, circa 77% dintre cumpărătorii români de maşini rulate nu ştiu unde să raporteze o maşină care are kilometrajul dat înapoi.

"Aceştia nu ştiu cui să o raporteze, nu se aşteaptă să îşi primească banii înapoi, nu sunt siguri cum tratează autorităţile locale frauda privind kilometrajul şi nu cunosc legislaţia care este în vigoare. Din fericire, legea este mai puternică decât realizează majoritatea cumpărătorilor. Reducerea deliberată a kilometrajului constituie infracţiune de tip fraudă în România. În ciuda legislaţiei, problemele sunt aplicarea legii, capacitatea păgubitului de a dovedi că un odometru a fost dat înapoi, precum şi gradul scăzut de conştientizare în rândul populaţiei a resurselor disponibile", susţin autorii studiului.

Conform sursei citate, aceste minusuri creează un mediu care permite în continuare existenţa fraudelor.

Astfel, mai mult de o treime dintre cumpărătorii români au cumpărat, sau cunosc pe cineva care a cumpărat, o maşină care avea kilometrajul dat înapoi

Sondajul carVertical realizat pe mai mult de 7.000 de şoferi din Europa, inclusiv aproximativ 800 de respondenţi din România, a constatat că 40,6% dintre cumpărătorii români ori au cumpărat personal o maşină care s-a dovedit că avea kilometrajul dat înapoi, ori cunosc pe cineva care a făcut-o. Alţi 22,5% nu sunt siguri dacă au păţit acest lucru, iar 36,8% spun că nu li s-a întâmplat niciodată lor sau cuiva cunoscut.

Sondajul surprinde expunerea cumpărătorilor la fraudă pe parcursul întregii vieţi, acoperind adesea mai mult de o achiziţie şi incluzând persoane pe care le cunosc.

Datele publicate de carVertical prin Indicele de Transparenţă 2025 arată valori mai mici, deoarece acestea reflectă vehiculele individuale inspectate direct pe platforma noastră.

România, pe locul 22 în topul Transparenţei

După analizarea fiecărui raport de istoric al vehiculului achiziţionat de utilizatorii carVertical din România între septembrie 2024 şi august 2025, s-a constatat că 7,5% din vehiculele verificate prezentau semne de manipulare a odometrului.

"Acest rezultat plasează România pe locul 22 în Indicele de Transparenţă carVertical. În cazurile în care are loc modificarea kilometrajului, derularea tinde să fie substanţială, în medie, aproximativ 95.100 km fiind şterşi de pe odometru. 77% dintre cumpărătorii români de maşini rulate nu sunt încrezători că şi-ar recupera banii dacă ar fi victimele unei fraudări a kilometrajului", se menţionează în document.

În acelaşi sondaj, mai mult de trei sferturi dintre cumpărătorii români (77,5%) afirmă că nu ştiu unde pot să raporteze o maşină care are kilometrajul derulat. Încrederea în recuperarea banilor achitaţi pe un astfel de vehicul este la fel de scăzută: 76,9% nu sunt încrezători că şi-ar putea recupera pierderea (39,5% nu sunt foarte încrezători, 37,4% nu sunt deloc încrezători), în timp ce doar 23,1% sunt siguri că şi-ar primi banii înapoi.

"Un drept garantat de lege te protejează doar dacă ştii că acesta există şi în momentul de faţă majoritatea cumpărătorilor nu ştiu la cine să apeleze când descoperă că au dat peste o maşină al cărui kilometraj a fost fraudat", explică Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical, citat în comunicat.

Din păcate, în momentul de faţă, istoricul vehiculelor nu trece integral peste graniţele ţărilor atunci când maşinile rulate sunt exportate. Tocmai această fragmentare a datelor permite multor vehicule care au kilometrajul modificat să treacă neobservate, se mai arată în document.

Pachetul Uniunii Europene privind inspecţia tehnică a autovehiculelor, aflat în prezent în procesul legislativ al UE, urmăreşte să îmbunătăţească modul în care datele vehiculelor sunt schimbate între ţări.

Ce prevede legislaţia din România

În România, legislaţia privind frauda kilometrajului, este reprezentată de o lege din 2023 care cataloghează explicit manipularea odometrului ca fiind o practică ilegală, dar care nu stabileşte sancţiuni direct pentru acest delict. În practică, infractorii sunt urmăriţi penal în temeiul Articolului 244 din Codul Penal, statutul general al României privind înşelăciunea, care prevede o pedeapsă cu închisoarea de la şase luni la trei ani.

Totuşi, majoritatea cumpărătorilor nu sunt conştienţi de acest lucru: 58,8% admit că nu cunosc pedeapsa maximă şi alţi 12,7% cred că darea kilometrajului înapoi nu este o practică ilegală.

Deoarece legea română nu prevede nicio amendă pentru această infracţiune, doar cei 17,1% care au răspuns "o pedeapsă cu închisoarea" au avut dreptate - cei 11,3% care au răspuns "o amendă mică" au descris o sancţiune care nu se aplică deloc fraudării odometrului conform legislaţiei române. Acest lucru face ca ponderea celor neinformaţi să se ridice la 82,8%, notează sursa citată.

"O lege puternică descurajează frauda doar dacă cumpărătorii şi vânzătorii ştiu că este aplicată în realitate. Până când gradul de conştientizare publică nu va ajunge la nivelul legislaţiei, accesarea unui raport de istoric auto înainte de cumpărare rămâne cea mai sigură protecţie la îndemâna şoferilor", explică domnul Buzelis.

Autorii studiului susţin că, în cadrul sistemelor actuale care sunt axate pe plan intern, odată ce o maşină este exportată, istoricul său este practic şters.

"Până când nu vom avea o reţea europeană unificată de partajare a datelor care să elimine aceste lacune transfrontaliere, consumatorii nu se pot baza doar pe lege pentru a se proteja de riscurile pe care nici nu le pot vedea. Toţi cumpărătorii au dreptul de a cunoaşte istoricul complet al unei maşini rulate înainte să o cumpere, nu doar să li se spună preţul", se menţionează în document.

Studiul carVertical a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziţionate de clienţi între septembrie 2024 şi august 2025. Cercetarea se bazează pe un sondaj afişat pe ecranul de încărcare a raportului carVertical, realizat între iulie şi august 2026. Sondajul a avut aproximativ 7.800 de respondenţi din 18 ţări, inclusiv aproximativ 800 din România.