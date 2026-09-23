BeHealthy Festival are loc la Biblioteca Națională, pe 26 septembrie: „Pleci cu un alt zâmbet, cu o altă stare de bine”

Horaţiu Dumitrescu, Product Manager la WorldClass. Foto: Captură Antena 3 CNN

Sport, energie și distracție pentru întreaga familie. Pe 26 septembrie, WorldClass organizează o nouă ediție a BeHealthy Festival, la Biblioteca Națională. Evenimentul a ajuns la cea de-a 13-a ediţie şi aduce împreună sportul și un stil de viață sănătos, într-o zi dedicată mișcării și comunității. Horaţiu Dumitrescu, Product Manager la WorldClass, a spus la Antena 3 CNN că „noutatea cea mai mare este că avem peste 6.500 de oameni înscriși deja în festival, ceea ce este un alt top al nostru”.

„Este loc pentru toată lumea, încă mai este, pentru că sunt foarte mulți privitori pe care i-am primit anul trecut venind din stradă și au putut participa și ei la activități. Deci, ce avem nou față de ediția precedentă? Avem două concepte noi pe care le lansăm în fiecare an. Vrem să aducem publicului nostru, care vine la clase și care practic ne vizitează, concepte noi.

Asta este o muncă a echipei interne pe care o facem an de an și astfel venim acum cu două concepte noi, Tabata și Core Lab, care au fost intens dezvoltate în ultimul an de zile, pentru că nu e chiar așa ușor să dezvolți un concept.

Iarăși, cursa de copii. Avem peste 1.500 de copii înscriși la cursă. Este o cursă foarte faină”, a spus el.

Astfel, el subliniază faptul că există și un maraton de 9 ore de cycling.

„Am insistat mult de tot, ani de zile, să organizăm acest eveniment cu cursa de copii și ne-a reușit foarte bine în ultimii 3 ani de zile. A fost premieră acum 3 ani de zile, acum deja este ceva consacrat, copiii vin însoțiți de părinți, dar de data aceasta o să fie faină cursa, pentru că este un traseu foarte interesant pe care l-am pregătit. Trei scene unde avem activități super pline: scena copiilor și două scene pentru activitățile adulților.

Avem un maraton de cycling. Avem 9 ore de cycling, foarte interesant. Se înscriu oameni la un maraton de 9 ore? Da, sunt clienții noștri vechi, oamenii care apreciază enorm de mult acest concept de lucru și care este unul dintre driverele noastre în World Class”, a subliniat el.

Oamenii se pot înscrie fie pe site, fie la fața locului.

„Trebuie doar să intre pe site-ul World Class și acolo găsește toate detaliile. Se pot înscrie liniștiți, chiar dacă vin la fața locului, la fața evenimentului, cu siguranță mai putem găsi loc și pentru ei, să-i putem primi în rândul nostru. Pentru că este o comunitate atât de faină, și lumea a înțeles în ultima perioadă că această investiție este în propria lor sănătate, că până la urmă asta este. La sfârșitul unei clase pleci cu un alt zâmbet, cu o altă stare de bine, pe care nu ți-o dă orice fel de activitate.

Tot ceea ce facem, facem cu măsură, ținem cont de nivelul fiecăruia dintre participanții la clasele noastre, astfel încât toată lumea este foarte în siguranță alături de noi.

Noi suntem acolo de la ora 5:00 dimineața, unde organizăm ultimele set-up-uri pentru fiecare scenă în parte, și de la ora 9:00 se deschid porțile, ca să spun așa. La ora 10:00 începem maratonul de cycling, lăsăm prima oră pentru clasele de body and mind, avem yoga și pilates în primă fază, după care începe, ca să spun așa, nebunia, și energia o să fie chiar o oază de energie foarte faină în mijlocul Bucureștiului”, a adăugat el.