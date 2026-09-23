Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe Olt, ar fi fugit din țară. Este principalul suspect în caz

Valentina avea 28 de ani FOTO: Facebook

Iubitul Valentinei, tânăra de 28 de ani care a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona Barajului Ionești, pe raza județului Vâlcea, care este suspect de crimă, ar fi fugit din țară, potrivit anchetatorilor.

Astfel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea transmite într-un comunicat de presă că bărbatul de 30 de ani, din județul Vâlcea, ar fi părăsit teritoriul României înainte de a fi descoperit cadavrul tinerei.

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„La acest moment cercetările se desfășoară in personam, față de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea, care are calitatea de suspect și cu privire la care există informații că ar fi părăsit teritoriul țării anterior descoperirii faptei.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare”, se spune în comunicat.

Parchetul face precizări și despre modul în care a fost descoperită fapta:

„În cursul zilei de 22.09.2026 lucrătorii din cadrul IPJ Vâlcea au fost sesizați telefonic de către o persoană care a apelat numărul 112, în zona Barajului Ionești, jud. Vâlcea, cu privire la faptul că a identificat un bagaj care plutea la suprafața apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru.

Astfel, apelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de omor, faptă prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod penal, iar cu ocazia cercetărilor desfășurate s-a stabilit că victima este o persoană de sex feminin, în vârstă de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale pe raza unei comune din jud. Vâlcea.

Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026”.

Tatăl tinerei moarte a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN că a vorbit ultima dată cu fiica lui duminicică noapte, după ce iubitul ei i-a trimis un mesaj în care acesta se plângea că Valentina l-ar fi înșelat.

„Știu că era cu iubitul ăsta, nenoricitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: „Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc”, a declarat pentru Antena 3 CNN tatăl Valentinei.

Pentru că a simțit că ceva nu este în regulă, bărbatul a sunat luni dimineață, însă fiica lui nu a răspuns la telefon. Apoi l-a sunat pe iubitul fiicei sale - un hairstylist din Horezu - care i-a spus că era la muncă și că nu a vorbit cu ea.

Bărbatul s-a alarmat și a sunat la 112 anunțând dispariția fiicei.

Câteva ore mai târziu, trupul ei a fost găsit de mai mulți pescari în râul Olt.