„M-am rugat personal de Zelenski, la premierul Korețki și Șmîhal”. Premierul Republicii Moldova, despre criza apei de pe Nistru

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a spus că „unicul motiv pentru care Ucraina a continuat să deverseze din acest lac 50 de metri cubi ține de relația foarte de încredere și apropiată pe care o avem cu partea ucraineană”. Foto: Profimedia Images

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat marți că a discutat personal cu conducerea Ucrainei despre situația lacului de acumulare de la Novodnestrovsk și despre continuarea deversării unui debit de 50 de metri cubi pe secundă către Republica Moldova. „M-am rugat personal la premierul Korețki, președintele Zelenski și ministrul Energiei Șmîhal”, a spus Tofan, citat de NewsMaker.md.

Tofan a solicitat, într-o declarație făcută în plenul Parlamentului de la Chișinău, declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic.

„Toată lumea poate verifica care sunt intrările de apă în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. (…) Puteți vedea că, în ultimul timp, au intrat câte 22 de metri cubi de apă acolo, pentru că a fost foarte puțină zăpadă în Carpați. De la asta, lacul a ajuns de la un nivel normal, de 120 de metri, la un nivel de 111 metri. Ca să înțelegeți, riscurile tehnologice încep deja la 112 metri”, a declarat premierul.

Potrivit lui Tofan, „unicul motiv din care Ucraina a continuat să deverseze din acest lac 50 de metri cubi, în timp ce are aport de 18 metri cubi, ține de relația foarte de încredere și apropiată pe care o avem cu partea ucraineană”.

„Efectiv, trebuie să recunosc: m-am rugat personal la premierul Korețki și la președintele Zelenski, când a venit, și la ministrul de Energie Șmîhal. Am spus că «vă rog frumos, nu le dați cel mai bun argument rușilor și să ne lăsați fără apă. O să fie cea mai bună carte pe care puteți să li-o dați rușilor ca Chișinăul să rămână fără apă». Ei ne-au auzit și de asta continuă să deverseze 50 de metri cubi pe secundă, în timp ce lacul lor a ajuns la un nivel de apă la minim istoric. Vă spun mai mult, nivelul la care au ajuns ei acum pune într-un pericol foarte mare orașul Hotin, care se alimentează din lac acolo. Chiar sunt foarte recunoscător părții ucrainene că până acum a continuat deversările la acest nivel”, a mai spus premierul moldovean Vasile Tofan.

Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut dramatic în ultimele săptămâni, iar Ucraina vrea să reducă substanțial cantitatea de apă pe care o deversează din acest lac în Nistru, de unde se alimentează Republica Moldova. Chișinăul nu este de acord cu propunerea ucrainenilor de a reduce debitul de la 60 la doar 22 de metri cubi pe secundă, iar negocierile dintre cele două țări au ajuns în acest moment într-un impas.

Ucraina a propus reducerea debitului spre Republica Moldova de la 60 la doar 22 de metri cubi pe secundă, însă potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, partea moldovenească s-a opus unei asemenea reduceri, avertizând că aceasta ar însemna o diminuare prea bruscă a cantității de apă în aval. Ucrainenii au acceptat acest argument și au fost de acord să majoreze debitul, dar cele două părți nu au putut ajunge la un consens cu privire la ce valoare ar fi potrivită.