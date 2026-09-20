Germania a pierdut după 35 de ani locul 1. China a devenit principalul furnizor de bunuri al Poloniei

În iulie, importurile Poloniei din China au crescut cu 28,8% față de aceeași lună a anului trecut. sursa foto: Getty

China a depășit Germania și a devenit, pentru prima dată în ultimii 35 de ani, principala sursă de importuri a Poloniei. Schimbarea a avut loc în contextul în care importurile de bunuri chinezești au crescut puternic, alimentate în parte de o creștere accentuată a importurilor de mașini chinezești, în timp ce importurile din Germania au scăzut, potrivit notesfrompoland.com.

„În iulie 2026, China a fost pentru prima dată cel mai mare furnizor de bunuri al Poloniei, depășind Germania în acea lună”, a scris Banca Națională a Poloniei (NBP) într-un comunicat publicat luni.

„O creștere semnificativă a importurilor de echipamente informatice, autoturisme și bunuri de consum de folosință îndelungată a influențat schimbarea structurii geografice a importurilor”, a adăugat banca.

Într-un comentariu referitor la noile date, analiștii PKO, o bancă poloneză, au spus că schimbarea din iulie s-a datorat parțial unor „factori punctuali” și au remarcat că Germania rămâne cel mai mare furnizor al Poloniei dacă se ia în calcul o perioadă de 12 luni, deși avansul său s-a redus constant.

În iulie, importurile Poloniei din China au crescut cu 28,8% față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce importurile din Germania au scăzut cu 1,8%, potrivit PKO. Importurile de autovehicule din Germania au scăzut cu 9,3% față de anul precedent, în timp ce importurile din China au crescut cu 54,4%.

Importurile din China de computere, produse electronice și echipamente optice au crescut cu 31,5% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna iulie, cea mai puternică majorare din 2022.

Date mai detaliate privind comerțul cu cele două țări, publicate tot marți de Statistics Poland (GUS), agenția de statistică a statului, au oferit informații suplimentare despre această schimbare.

Potrivit GUS, Polonia a importat bunuri în valoare de 36,7 miliarde de euro din China în primele șapte luni ale anului, ceea ce i-a conferit Chinei o pondere de 15,9% din totalul importurilor poloneze, în creștere de la 14,9% în aceeași perioadă din 2025.

Importurile din Germania s-au ridicat la 43,1 miliarde de euro în aceeași perioadă, reprezentând 18,6% din total, în scădere de la 19,4% în 2025. A treia cea mai mare sursă de importuri a Poloniei a fost Statele Unite, cu bunuri în valoare de 12,7 miliarde de euro, reprezentând o pondere de 5,5%, în creștere de la 4,9% în 2025.

China a câștigat constant teren ca sursă a importurilor poloneze

Germania este principalul partener comercial al Poloniei de la prăbușirea comunismului, ocupând primul loc atât la importuri, cât și la exporturi. Germania a depășit Uniunea Sovietică, care dominase comerțul exterior al Poloniei în perioada comunistă.

Însă China a câștigat constant teren ca sursă a importurilor poloneze începând din anii 2010, ajungând pe locul al doilea, după Germania, în anii 2020.

În ceea ce privește exporturile din primele șapte luni ale acestui an, Germania domină, primind bunuri în valoare de 69,8 miliarde de euro, adică 26,3% din totalul exporturilor Poloniei. Urmează Cehia (14,3 miliarde de euro), Franța (14,0 miliarde de euro), Regatul Unit (11,6 miliarde de euro) și Țările de Jos (10,9 miliarde de euro).