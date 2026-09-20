CEO-ul OpenAI va prezenta un raport despre riscurile inteligenței artificiale în Consiliul de Securitate al ONU

OpenAI a afirmat că avansul rapid al AI va necesita reforme economice și politice de amploare. Foto: Getty Images

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, va prezenta un raport Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) săptămâna viitoare, în cadrul reuniunii anuale a liderilor mondiali de la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU, a declarat vineri un purtător de cuvânt al OpenAI. Acesta va vorbi despre riscurile inteligenței artificiale (AI), dar și despre posibilitatea utilizării celor mai noi modele pentru dezvoltarea, facilitarea sau desfăşurarea unor acţiuni care pot afecta pacea şi securitatea internaţională, relatează Reuters.

„Sam Altman va informa personal, săptămâna viitoare, o reuniune deschisă a Consiliului de Securitate al ONU”, a declarat purtătorul de cuvânt al OpenAI.

Acesta a mai adăugat că „se preconizează că intervenția sa se va concentra pe măsurile pe care OpenAI le ia pentru a asigura siguranța AI și beneficiile acesteia pentru oamenii din întreaga lume, precum și pe necesitatea coordonării internaționale și a unor standarde comune de siguranță”.

Consiliul de Securitate, format din 15 membri, urmează să se reunească miercuri pentru a discuta despre inteligența artificială și securitatea internațională, la doar câteva săptămâni după ce mai mulți lideri ai industriei AI au solicitat o încetinire coordonată a dezvoltării acestei tehnologii din ce în ce mai puternice, avertizând că aceasta s-ar putea perfecționa în curând de una singură și ar putea scăpa de sub controlul uman.

Reuniunea a fost convocată de Franţa, care deţine în septembrie preşedinţia Consiliului de Securitate, şi va fi condusă de ministrul francez pentru Europa şi Afaceri Externe, Jean-Noël Barrot.

Franța susține că este necesară „acțiunea pentru promovarea dezvoltării sigure şi responsabile a inteligenţei artificiale, în beneficiul comunităţii internaţionale în ansamblu”.

De altfel, în acest context, legiuitorii americani au propus o lege denumită Kill Switch Act, care ar obliga companiile să aibă o modalitate de a opri instrumentele AI problematice.

Legea ar acorda, de asemenea, anumitor agenții guvernamentale puterea de a cere ca un instrument să fie oprit sau limitat.

Președintele SUA, Donald Trump, a respins însă apelurile pentru încetinirea dezvoltării AI, afirmând pe rețelele sociale că „AI care preia controlul asupra lumii, distruge omenirea și toate celelalte lucruri rele este o FARSĂ”.

În Marea Britanie, guvernul a respins recent ideea creării unui kill switch, un purtător de cuvânt afirmând că acesta „nu ar împiedica dezvoltarea sau utilizarea abuzivă a acestora în alte părți”.