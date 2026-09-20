Cartografii din spatele hărții adoptate de ONU: „O hartă nu este niciodată neutră, nu poți mulțumi pe toată lumea”

Hărțile sunt notoriu de greu de realizat, fiindcă un cartograf trebuie să desfășoare Pământul, care este sferic, pe o suprafață plană. sursa foto: Getty

Trei cartografi și-au exprimat uimirea față de adoptarea aproape unanimă, de către ONU, a unei hărți create de ei pentru a reda mai corect dimensiunile Africii și ale Europei – deși au primit și câteva reclamații din partea unor diplomați nemulțumiți, scrie The Guardian.

Creatorii proiecției Equal Earth au urmărit să ofere o alternativă la reprezentarea dominantă Mercator, din secolul al XVI-lea, criticată de mult timp pentru că lasă impresia că statele din emisfera nordică sunt mai mari decât sunt în realitate – întărind astfel, subtil, percepțiile despre locul unde se află puterea la nivel global.

„A fost o săptămână foarte încărcată pentru mine”, a spus Tom Patterson, un renumit cartograf al parcurilor naționale din SUA, nevoit practic să iasă din pensie după ce a fost copleșit de întrebări din partea guvernelor cu privire la detaliile noii proiecții.

Hărțile sunt notoriu de greu de realizat, fiindcă un cartograf trebuie să desfășoare Pământul, care este sferic, pe o suprafață plană.

Pentru a rezolva această problemă, cartografii folosesc proiecții matematice. Dar acestea pot distorsiona forma, suprafața, distanța și direcția.

Proiecția Mercator, din 1569, a fost dezvoltată pentru a-i ajuta pe navigatori, întrucât fiecare linie dreaptă corespunde unei direcții pe busolă.

Însă acest lucru se face cu prețul reprezentării corecte a suprafețelor. Niște cercuri care ar arăta la fel de mari pe un glob demonstrează cum Mercator mărește suprafețele către poli, cum este cazul Americii de Nord.

Proiecția Equal Earth își propune să redea mai corect dimensiunile relative ale Africii, Asiei și Americii Latine.

Adunarea Generală a ONU a votat luna aceasta adoptarea noii hărți, care reprezintă mai corect dimensiunile tuturor continentelor, în special ale Africii. Se speră că proiecția va înlocui treptat harta Mercator de pe pereții școlilor și de pe site-urile guvernamentale.

Propunerea, înaintată de Togo, a avut un succes răsunător, fiind votată de 164 de țări. Singurul vot „împotrivă” a venit din partea SUA, a cărei reprezentantă la ONU, Yaryna Ferencevych, a spus că rezoluții precum inițiativa „corectați harta” sunt „scoici lipite de munca noastră de aici”.

SUA este una dintre țările care apar mai mici pe noua proiecție. Aceasta face totodată ca Groenlanda – o pradă teritorială pe care Donald Trump a râvnit-o pe față, numind-o „o bucată de gheață mare și frumoasă” – să pară considerabil mai puțin dominantă.

Alte șase state s-au abținut de la vot, iar Patterson a spus că a fost contactat de diplomați de la ambasadele din Washington DC care cereau lămuriri.

Japonia a cerut o revizuire, susținând că harta făcea ca disputatele Insule Kurile să pară că aparțin Rusiei, întrucât le colora în aceeași nuanță de galben. Ucraina s-a abținut și ea, fiindcă Crimeea, ocupată de ruși, avea o culoare diferită de restul țării. Reprezentanții Ucrainei la ONU au spus că acest lucru deschide „cutia Pandorei” și încalcă dreptul internațional.

Cartografii văd aceste obiecții ca izvorând, mai degrabă, dintr-o neînțelegere. Harta supusă la vot la ONU este pur și simplu o proiecție matematică a uscatului și a mării, fără granițe trasate de om și fără colorare.

Confuzia a apărut din cauza unui site administrat de Patterson, care oferă gratuit proiecții Equal Earth. El le adnotase cu linii geopolitice și cu numele țărilor și s-a grăbit săptămâna aceasta să le actualizeze, inclusiv schimbând culori și corectând denumiri, precum Turkey în Türkiye.

„Consider hărțile Equal Earth documente vii și sunt recunoscător pentru numeroasele sugestii utile pe care le-am primit”, a spus el.

Patterson a dezvoltat noua proiecție în 2018, împreună cu Bojan Šavrič, un inginer software stabilit în California, „vrăjitorul matematicii” din echipă, și cu Bernhard Jenny, profesor asociat la Universitatea Monash din Melbourne, Australia.

Jenny a spus că oamenii cred în general că hărțile sunt reprezentări fidele ale Pământului, dar această logică se prăbușește pentru că trăim pe o suprafață curbă. Asta creează o problemă, întrucât o sferă nu poate fi transformată cu ușurință într-un dreptunghi plat.

„Este ca analogia cu coaja de portocală”, a spus Jenny. „Trebuie s-o rupi și s-o întinzi, și tot nu reușești s-o aplatizezi… așa că trebuie să faci compromisuri”.

O hartă a lumii, numită proiecția homolosină Goode, seamănă izbitor cu o coajă de portocală ruptă. Principalele ei probleme sunt că nu este prea plăcută ochiului și nici prea ușor de folosit pentru navigație – ceva la care Mercator, deși defectuoasă, excelează, fiindcă nordul este mereu în sus.

Pentru Jenny, cartografia ține de estetică la fel de mult ca de știință. „Noi, cartografii, spunem că cartografia este arta și știința de a face hărți. Deci este un fel de combinație a celor două”.

Equal Earth nu este prima încercare de a corecta neajunsurile hărții Mercator. Alte câteva proiecții au fost dezvoltate în secolul trecut, printre care modelul Gall-Peters, care arată dimensiunile reale ale maselor de uscat, dar care apare adesea ciudat de alungit, de parcă continentele ar atârna moale.

„A existat multă reacție negativă din partea cartografilor, care spuneau: «Păi, arată de parcă sunt haine puse la uscat»”, spune Jenny.

Există mereu compromisuri atunci când faci hărți. Petrece puțin timp cu un cartograf și ceea ce ar părea adevăruri fundamentale se destramă repede. „Care direcție e în sus?” sau „Unde este centrul?” nu sunt întrebări simple pentru cartografi – hărțile islamice din vechime aveau orientarea cu sudul în sus, ceea ce plasa orașul sfânt Mecca în câmpul vizual. O viziune asupra lumii centrată pe Londra a dominat multă vreme felul în care sunt prezentate hărțile lumii, cu Greenwich în centru.

„Trebuie să faci compromisuri”, adaugă Jenny. Harta Equal Earth, de pildă, nu ar fi utilă pentru deplasare, fiindcă țările de la margini apar strânse. De fapt, dacă vreo țară ar avea motive să fie supărată, aceea ar fi Noua Zeelandă, care apare întinsă și distorsionată, la marginea hărții.

„O hartă nu este niciodată neutră”, a spus Jenny. „Așa că nu poți mulțumi pe toată lumea”.

Šavrič, cel care a lucrat la formula matematică, a spus că nu și-a imaginat niciodată, în urmă cu opt ani, că cercetarea celor trei avea să fie discutată la cele mai înalte niveluri.

„Ceea ce mă bucură și mai mult este că acest lucru creează o ocazie prețioasă de a consolida educația cartografică și de a face oamenii să înțeleagă că nu există o singură proiecție capabilă să ofere o reprezentare complet «adevărată» a lumii”, a spus el. „Orice proiecție presupune compromisuri. Apreciez în mod deosebit că rezoluția [ONU] nu interzice complet proiecția Mercator și nici nu impune un singur înlocuitor pentru toate hărțile”.

Jenny a fost și el încântat, urmărind totul din Australia.

„Este un fel de vis al oricărui cartograf, nu?”, a spus el. „Faptul că ONU dezbate proiecții cartografice timp de o oră întreagă este deja absolut palpitant pentru cartografi – și apoi să fie chiar proiecția noastră. Adică, ce altceva ți-ai mai putea dori?”

Are însă și o bănuială că un alt factor a ajutat harta Equal Earth: puterea unui nume bun.

„Cred, cu siguranță, că îți dai seama imediat despre ce e vorba”, a spus Jenny. Dacă ar fi numit-o „proiecția Šavrič-Patterson-Jenny”, a glumit el, poate că nu ar fi avut atâta succes.