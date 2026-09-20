Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au depus flori la Memorialul 9/11 din New York

<1 minut de citit Publicat la 22:51 20 Sep 2026 Modificat la 22:51 20 Sep 2026

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la Memorialul 9/11 din New York / sursă foto: Facebook - Nicușor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi Mirabela Grădinaru au depus flori, duminică, la Memorialul 9/11 din New York, în memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001.

Nicuşor Dan a transmis, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că i-a omagiat pe toţi cei care şi-au pierdut viaţa în acea zi, inclusiv pe cetăţenii români care nu s-au mai întors acasă.

"Ne amintim vieţile lor. Le onorăm memoria. Nu îi vom uita niciodată", a scris preşedintele.

În mesajul său, Nicuşor Dan a subliniat şi solidaritatea dintre România şi Statele Unite, afirmând că România a fost alături de aliatul american după atentatele din 11 septembrie şi va continua să sprijine SUA în lupta împotriva terorismului.

Preşedintele Nicuşor Dan se află la New York pentru a participa la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, eveniment la care participă lideri şi reprezentanţi ai statelor membre pentru dezbateri privind principalele probleme internaţionale.