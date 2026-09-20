George Simion dă o petrecere mare în nordul Capitalei de ziua de naștere, care va începe cu „Deșteaptă-te, române”

sursa: captură video Antena 3 CNN

Liderul AUR, George Simion, îşi sărbătoreşte ziua de naştere printr-o petrecere organizată duminică în nordul Bucureştiului. Evenimentul urmează să înceapă la ora 20:00, cu Imnul naţional oficial. Presa nu are acces la petrecere, fiind ţinută la distanţă de locul acesteia.

La faţa locului au fost pregătite mai multe mese, proţap, grătar şi muzicanţi. Invitaţiile au fost trimise atât unor oameni politici, cât şi unor apropiaţi ai lui George Simion, care au sosit pe rând, îmbrăcaţi elegant şi cu maşini scumpe.

Potrivit informaţiilor, pe invitaţie ar fi fost menţionat că George Simion nu îşi doreşte cadouri fizice, ci le-a cerut invitaţilor ca, în cazul în care vor să îi ofere ceva, să trimită bani într-un cont, pentru fiul său.

Ziua de naştere a liderului AUR este, de fapt, luni. Anul trecut, acesta şi-a organizat aniversarea într-un restaurant de lux.

Cea mai controversată petrecere organizată de George Simion rămâne însă nunta sa, de acum patru ani, din localitatea Măciuca. La acel moment, liderul AUR a fost acuzat că şi-ar fi organizat petrecerea după modelul nunţii liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu.