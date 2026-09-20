Nicușor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al ONU. Ce au discutat cei doi

1 minut de citit Publicat la 19:23 20 Sep 2026 Modificat la 19:23 20 Sep 2026

Președintele Nicușor Dan alături de Antonio Guterres, secretarul general al ONU / sursă foto: X - Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică după-amiază, că s-a întâlnit cu Antonio Guterres, secretarul general al ONU, la New York.

Șeful statului a precizat că i-a transmis profunda recunoştinţă a României pentru eforturile sale neobosite de a găsi soluţii la conflictele din întreaga lume şi angajamentul ferm faţă de pace.

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu secretarul general Antonio Guterres la începutul vizitei mele la ONU.

I-am transmis profunda recunoștință a României pentru eforturile sale neobosite de a găsi soluții la conflictele din întreaga lume și pentru angajamentul său ferm față de pace, dialog și respectarea dreptului internațional.

De asemenea, i-am mulțumit pentru eforturile sale continue de a atenua impactul umanitar, economic și asupra securității alimentare globale al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

România va rămâne un susținător ferm și de încredere al multilateralismului eficient, al inițiativei de reformă „ONU80” și al Pactului pentru Viitor, contribuind la construirea unei ONU mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor actuale”, a scris Nicușor Dan, pe rețeaua X.

It was a pleasure to meet Secretary-General @antonioguterres at the start of my visit to the @UN. I conveyed Romania's deep gratitude for his tireless work to find solutions to conflicts around the world and for his steadfast commitment to peace, dialogue and respect for international law. I also thanked him for his continued efforts to mitigate the humanitarian, economic and global food security impact of Russia's war of aggression against Ukraine. Romania will remain a strong and reliable supporter of effective multilateralism, of the UN80 reform initiative and of the Pact for the Future, working to build a stronger UN, better equipped to respond to today's challenges. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 20, 2026

Nicușor Dan participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care are loc la New York. Șeful statului este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Cei doi vor participa la cina oferită de președintele american Donald Trump.