130 de lideri se reunesc la ONU. Războaiele se extind, AI sperie lumea, iar organizația luptă să rămână relevantă

Xi Jinping nu va merge la Adunarea Generală a ONU de la New York, preferând discuții bilaterale cu Trump la Washington, joi. Sursa foto: GettyImages

Liderii lumii se reunesc de luni la New York pentru Adunarea Generală a ONU, pregătindu-se pentru revenirea președintelui Donald Trump la tribună pentru al doilea an consecutiv, în timp ce discuțiile se vor concentra asupra conflictelor tot mai ample din Orientul Mijlociu și Ucraina și asupra riscurilor inteligenței artificiale, scrie Reuters.

Aproape 130 de șefi de stat se întâlnesc într-un moment în care ordinea mondială de după cel de-Al Doilea Război Mondial este supusă unor presiuni tot mai mari, iar ONU însăși se luptă să rămână relevantă și să facă față atacurilor lui Trump, care a redus drastic contribuțiile Statelor Unite și a retras țara din zeci de organisme ale ONU.

Liderul chinez Xi Jinping, care s-a adresat ultima dată reuniunii diplomatice prin videoconferință în 2021, nu va merge la New York, preferând discuții bilaterale cu Trump la Washington, joi, ceea ce alimentează dezbaterea privind relevanța ONU în gestionarea crizelor globale.

Crizei de moral și de finanțare i se adaugă întrebările privind viitorul lider al organizației vechi de 80 de ani: secretarul general Antonio Guterres își încheie mandatul la sfârșitul lui 2026, iar în cursa pentru înlocuirea sa nu există deocamdată un favorit clar.

Consiliul de Securitate al ONU, format din 15 membri, ar putea organiza reuniuni la nivel înalt privind Ucraina, inteligența artificială și Orientul Mijlociu, inclusiv discuții cu lideri arabi, au declarat diplomați.

La mai bine de un an de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, „nu am mai spune că ONU este în cădere liberă, dar am spune că este blocată într-o criză fără sfârșit”, a declarat Richard Gowan, de la International Crisis Group.

„ONU poate că nu mai este la terapie intensivă, așa cum era anul trecut, dar pare să fie captivă într-un centru de traumă pentru viitorul previzibil”, a spus Gowan.

SUA au evitat să-și piardă dreptul de vot în Adunarea Generală după ce au plătit săptămâna aceasta 725 de milioane de dolari reprezentând contribuții la bugetul ordinar, însă încă datorează organizației peste un miliard de dolari și continuă să ceară reduceri de cheltuieli și reforme.

Riscurile tot mai mari ale inteligenței artificiale

Adunarea are loc la scurt timp după ce mai mulți lideri ai industriei inteligenței artificiale au cerut o încetinire coordonată a dezvoltării tehnologiei, avertizând că aceasta ar putea în curând să se îmbunătățească singură și să scape de sub controlul oamenilor.

Guterres a declarat că inteligența artificială va fi un subiect major, adăugând că țările aflate în avangarda dezvoltării sale ar trebui să stabilească „măsuri comune de protecție pentru a evita această cursă către limita de jos, care ar putea duce într-o zi la un dezastru gigantic la nivel global”.

Secretarul general susține de mult timp o guvernanță globală a inteligenței artificiale. În 2023, ONU a creat un organism consultativ dedicat tehnologiei, printre ai cărui membri se numără directori din industria tehnologică, oficiali guvernamentali și universitari.

Avertismentul l-a plasat pe Guterres în opoziție cu Trump, care a respins riscurile inteligenței artificiale drept o „farsă”, afirmând că există o „conspirație bolnavă” împotriva acesteia și că China ar avea de câștigat de pe urma îndoielilor aruncate asupra dezvoltării tehnologiei.

Escaladare în Orientul Mijlociu

Orientul Mijlociu va fi din nou în centrul discuțiilor, în condițiile în care războiul SUA-Israel împotriva Iranului continuă să alimenteze inflația globală și să destabilizeze regiunea. Progresele recente ale militanților Houthi amenință transportul maritim prin strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb și ar putea provoca o nouă creștere puternică a prețurilor la energie.

„Este foarte dificil să existe o soluție militară pentru această problemă, iar experiența luptelor din Yemen a demonstrat cât de complicat este să ai intervenții de succes”, a declarat Guterres, adăugând că emisarul ONU pentru Yemen depune un „efort uriaș” pentru a face să avanseze negocierile.

Negocierile de pace rămân însă blocate, în timp ce Iranul și SUA continuă schimburile de lovituri, iar Trump amenință cu o escaladare majoră a războiului.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian este programat să se adreseze Adunării miercuri.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu – căutat de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în Gaza, acuzații pe care Israelul le respinge – urmează să vorbească joi.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu va participa fizic la reuniune pentru al doilea an consecutiv. SUA, un aliat apropiat al Israelului, i-au refuzat din nou viza. Joi, Adunarea Generală a votat pentru a-i permite lui Abbas să intervină prin videoconferință.

Este probabil să aibă loc, în marja reuniunii, o întâlnire la nivel înalt privind conflictul din Sudan, au declarat diplomați, deși este puțin probabil să se producă un progres diplomatic decisiv.

Ucraina și securitatea alimentară

Pe agendă se află și războiul Rusiei în Ucraina, care durează de mai bine de patru ani.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov se vor adresa Adunării Generale. Zelenski va încerca probabil să consolideze poziția Ucrainei înaintea unei ierni despre care se anticipează că va fi din nou dificilă, au declarat diplomați.

Consiliul de Securitate nu a putut lua măsuri pentru încheierea conflictului deoarece Rusia, membru permanent, dispune de drept de veto.

Trump a părut uneori frustrat că nu a reușit să negocieze încheierea războiului, obiectiv pe care l-a declarat prioritar când și-a început al doilea mandat, în ianuarie anul trecut. Președintele american a vorbit cu omologul său rus Vladimir Putin la începutul acestei luni, însă nu era clar dacă intenționează să se întâlnească cu Zelenski la New York.

Guterres a subliniat impactul războiului asupra civililor, dar și asupra securității alimentare și a prețurilor la energie.

„Blocada efectivă existentă în Marea Neagră creează probleme enorme, care se adaugă celor generate de criza din Orientul Mijlociu, și cred că ar fi foarte important să găsim o modalitate prin care exporturile ucrainene și exporturile rusești de alimente, îngrășăminte și energie să se poată desfășura în siguranță prin Marea Neagră”, a spus el.