Peste 400 de curse au fost întârziate şi anulate pe aeroporturile din Moscova, în urma celui mai amplu atac cu drone al Ucrainei

O parte dintre zboruri au fost redirecţionate către Nijni Novgorod, Kazan, Ceboksarî şi Sankt Petersburg. sursa foto: Getty

Peste 400 de curse au fost întârziate şi anulate pe aeroporturile din nodul aerian al Moscovei, în contextul a ceea ce autorităţile au descris drept cel mai amplu atac cu drone asupra regiunii. Duminică, până la ora prânzului, potrivit panourilor online, pe Şeremetievo fuseseră anulate peste 30 de curse, în timp ce peste 120 înregistrau întârzieri la sosire şi tot atâtea la plecare. O parte dintre zboruri au fost redirecţionate către Nijni Novgorod, Kazan, Ceboksarî şi Sankt Petersburg, scrie The Moscow Times.

Anulările vizau curse spre Soci, Ghelendjik, Mineralnîe Vodî, Sankt Petersburg, Perm, Minsk şi alte oraşe. Printre cursele întârziate se numărau plecările spre Antalya, Sharm el-Sheikh, Cairo, Istanbul, Soci, Kaliningrad, Erevan şi Almatî.

Pe Vnukovo au fost anulate 11 curse, atât interne, cât şi internaţionale, inclusiv zboruri spre Minsk şi Sankt Petersburg. 69 de curse înregistrau întârzieri la sosire, iar 60 la plecare. Situaţia a afectat plecările spre Antalya, Istanbul, Samarkand, Batumi şi Erevan.

Pe Domodedovo a fost anulat un singur zbor, iar 27 aveau întârzieri. Pe Jukovski au fost anulate, de la începutul zilei, două curse, patru avioane înregistrau întârzieri la sosire, iar trei la plecare (aeroportul şi-a reluat activitatea la ora nouă dimineaţa).

Serviciul de presă al aeroportului Şeremetievo a transmis că zborurile „se desfăşoară după un orar ajustat”, iar modificările sunt „impuse” de închiderea unor aeroporturi din alte regiuni. Informaţii similare au fost oferite şi de Domodedovo.

Pe Vnukovo, la ora 12:50, se raporta o „revenire treptată la regimul normal de funcţionare”.

În noaptea de 20 septembrie, Moscova şi regiunea Moscova au trecut printr-un atac de amploare al forţelor ucrainene, care, în cuvintele primarului capitalei, Serghei Sobianin, a fost „cel mai masiv” din tot războiul.

Potrivit acestuia, începând de sâmbătă „au fost respinse peste 1.600 de drone pe toate liniile”, dintre care 450 „în apropierea Moscovei”.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că numai în intervalul 03:00 – 05:00 au fost interceptate 249 de drone în 17 districte ale regiunii. Numărul total al dronelor care au atacat regiunea Moscova nu a fost precizat.

În urma atacului au fost lovite rafinăria de petrol din Moscova, centrala termoelectrică TEŢ-22 din Dzerjinski, precum şi un depozit important din districtul Ramenskoie. Mai multe blocuri de locuinţe din Moscova şi din regiune au suferit avarii.

Conform datelor oficiale, cel puţin două persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite. Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că, pe lângă diferite tipuri de drone, în cadrul atacului au fost folosite şi rachete de croazieră „Flamingo”, precum şi proiectile balistice Pelican.