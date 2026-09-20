Zelenski, după atacul masiv cu drone asupra Moscovei: Am lovit o rafinărie care înseamnă miliarde de dolari pentru mașina lor de război

Ucraina a lovit rafinăria care asigură 40% din combustibilul Moscovei. Sursa foto: captură video

Volodimir Zelenski a afirmat, duminică, după ce sute de drone ucrainene au fost lansate azi-noapte spre Moscova că atacurile au avut un impact semnificativ şi că au fost lovite una dintre principalele instalații ale industriei petroliere rusești și o bază logistică din Rusia. "Este vorba de miliarde de dolari care susțin mașina de război", a postat preşedintele Ucrainei pe X.

Zelenski a enumerat sistemele de luptă folosite în atac: FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen și Pelican.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen, and Pelican. I thank our warriors for their accuracy: the Security Service of Ukraine together with the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the Foreign Intelligence Service. Sanctions were also imposed on a facility in the Voronezh region. Moscow must end its brutal war and choose peace instead of building layered rings of air defense at the expense of other regions. Steps toward de-escalation are on the table – in energy and food security. What is needed is political will. I thank everyone who is strengthening Ukraine’s long-range capabilities. I am grateful to everyone who complements our long-range responses with responses through sanctions. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

"Răspunsurile noastre cu rază lungă de acțiune au avut un impact foarte semnificativ în regiunea Moscovei noaptea trecută. Au fost lovite una dintre principalele instalații ale industriei petroliere rusești și o bază logistică a agresorului. Este vorba de miliarde de dolari care susțin mașina de război.

Printre sistemele utilizate s-au numărat FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen și Pelican.

Le mulțumesc luptătorilor noștri pentru precizia de care au dat dovadă: Serviciul de Securitate al Ucrainei, împreună cu Forțele de Sisteme Fără Pilot, Forțele de Operațiuni Speciale, Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina și Serviciul de Informații Externe.

De asemenea, au fost impuse sancțiuni asupra unei instalații din regiunea Voronej. Moscova trebuie să pună capăt războiului său brutal și să aleagă pacea, în loc să construiască inele suprapuse de apărare aeriană în detrimentul altor regiuni.

Măsurile de dezamorsare a conflictului sunt pe masa discuțiilor, în domeniul securității energetice și alimentare. Ceea ce este necesar este voința politică.

Le mulțumesc tuturor celor care consolidează capacitățile Ucrainei pe distanțe lungi. Sunt recunoscător tuturor celor care completează răspunsurile noastre pe distanțe lungi cu răspunsuri prin sancțiuni", a declarat Zelenski.

Ucraina a lovit rafinăria care asigură 40% din combustibilul Moscovei

Regiunea Moscova a fost vizată de un atac masiv cu drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Sistemele rusești de apărare antiaeriană au doborât 249 de drone în 17 districte, în intervalul orar 03:00 – 05:00, a declarat guvernatorul Andrei Vorobiov.

Totodată, rafinăria care asigură aproximativ 40% din necesarul de combustibili pentru Moscova, situată în districtul Kapotnia, a fost cuprinsă de un incendiu puternic după un atac cu drone.

Rafinăria situată în districtul Kapotnia a fost lovită cu drone. Potrivit informațiilor apărute în urma atacului, una dintre lovituri ar fi vizat instalația AVT-6.