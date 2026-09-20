Autoritățile din Grecia au interzis o petrecere de lux pe insula nelocuită Polyaigos. O substanță misterioasă fusese pulverizată

Polyaigos, o destinație preferată pentru navigație datorită apropierii de celelalte insule și numărului mare de locuri de acostare. Sursa foto: Getty Images

Autoritățile din Grecia au anulat o petrecere plănuită pe Polyaigos, o insuliță nelocuită din arhipelagul grecesc al Cicladelor. Irganizatorii începuseră deja să transporte echipamente audio, corturi, mobilier și alte materiale pe acest sit protejat, fără a deține autorizațiile necesare, notează Ekathimerini.

Prima plângere a fost depusă vineri după-amiază. O echipă formată din reprezentanți ai pazei de coastă, ai poliției și ai Serviciului Arheologic din Ciclade a inspectat insula și a constatat că erau în curs de desfășurare pregătiri pe plaja Kato Mersini. De asemenea, fusese instalată fără autorizație o platformă plutitoare, a cărei îndepărtare a fost dispusă ulterior.

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Autoritățile au constatat, de asemenea, că o substanță neidentificată fusese pulverizată într-o zonă umedă de pe insulă. Organizațiile de mediu și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilele efecte nocive asupra faunei protejate, inclusiv asupra focii-călugăr mediteraneene, specie care se reproduce pe insulă.

Polyaigos, protejată prin lege

Evenimentul a fost anulat în urma unei noi intervenții a autorităților, iar organizatorii au început să demonteze echipamentele în cursul aceleiași zile. O echipă de inspecție din cadrul agenției elene pentru protecția mediului a vizitat, de asemenea, insula.

Polyaigos beneficiază de protecție atât în ​​temeiul legislației de mediu, cât și al celei privind patrimoniul arheologic. Întreaga insulă face parte din rețeaua Natura 2000 a Uniunii Europene și este inclusă într-un parc național. Plajele sale sunt desemnate drept zone protejate „virgine”, unde închirierea în scopuri comerciale este interzisă.

Evenimentele organizate care implică mai mult de 10 persoane și utilizarea sistemelor de amplificare a sunetului sunt strict interzise conform reglementărilor aplicabile insulei.

Polyaigos a atras atenția multor investitori

Polyaigos, cea mai mare insulă nelocuită din Grecia, este unul dintre ultimele peisaje sălbatice rămase în Marea Egee. Situată între Kimolos și Milos, este cunoscută pentru apele sale, despre care se spune că sunt mai turcoaz decât cele din Caraibe, golfurile cu nisip alb, fauna rară și coasta accidentată, cu vegetaţie sălbatică.

Polyaigos înseamnă "mulțe capre", o referire la animalele care cutreieră insula și la lunga sa istorie ca zonă de pășunat. Denumiri mai vechi au fost "Polyvos" și "Hypolyvos", însă Polyaigos a rămas numele consacrat. Deși administrativ aparține de Kimolos, insula este strâns legată atât de Kimolos, cât și de Milos.

Vizitatorii din oricare dintre cele două insule pot ajunge aici cu barca ,de obicei, în cadrul unei croaziere zilnice. Primarul din Milos, Manolis Mikeli, a descris Polyaigos ca o mică insulă cicladică cu o frumusețe și o istorie excepționale.

Potrivit acestuia, insula a atras în trecut interesul unor investitori importanți, însă autoritățile din Kimolos, cu sprijinul celor din Milos, au acționat pentru a o păstra neschimbată.