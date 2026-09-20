Aplicația Max, arma de supraveghere a Rusiei: poate citi mesajele, plățile și face capturi de ecran fără știrea utilizatorilor

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Zeci de milioane de ruși au fost obligați, în ultimul an și jumătate, să-și instaleze pe telefon Max – o „super-aplicație” de mesagerie și plăți prezentată de autorități drept alternativă patriotică la Telegram și WhatsApp, ambele deja interzise în Rusia. O cercetare criminalistică digitală de la Universitatea din Michigan arată însă că aplicația funcționează ca o veritabilă „portiță ascunsă” în telefonul fiecărui utilizator: poate face capturi de ecran fără știrea lui, îi poate accesa mesajele și plățile, se poate da drept el și poate chiar injecta cod. Legată strâns de stat și de compania VKontakte – la care Vladimir Putin ar deține o participație indirectă –, Max devine, spun experții, un model de autoritarism digital pe care alte regimuri l-ar putea copia, scrie The Guardian.

În ultimul an și jumătate, zeci de milioane de ruși au fost nevoiți să-și instaleze pe telefon o nouă aplicație – un buton albastru-violet gândit pentru mesagerie și plăți, numit Max.

Autoritățile au prezentat-o drept o alternativă patriotică la Telegram și WhatsApp, iar vedetele din lumea mondenă rusă au promovat-o în videoclipuri rap și numere de comedie. În această vară, a devenit cea mai folosită aplicație de mesagerie din țară.

Este un produs al VKontakte, compania rusă de social media strâns legată de statul rus. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar deține, potrivit relatărilor, o participație indirectă la Max.

Max este versiunea rusească de „super-aplicație”, care reunește într-o singură platformă un întreg ecosistem de servicii. Funcționează ca un container pentru o serie de „mini-aplicații” care înlesnesc acum viața de zi cu zi în Rusia: aplicații bancare, un serviciu de mesagerie menit să înlocuiască Telegram și aplicații pentru servicii publice esențiale.

Cea mai cunoscută super-aplicație din lume este WeChat, platforma-atotcuprinzătoare a Chinei, care servește mecanismele de control social ale statului.

Dar, în timp ce WeChat a fost dezvoltată de-a lungul a mai multor decenii, în pas cu celelalte forme de control asupra internetului din China, Max a fost impusă unei populații care, cândva, avea acces la un internet în mare parte liber.

Acum, o cercetare criminalistică digitală a scos la iveală o imagine mai completă a capacităților puternice de supraveghere ale aplicației Max. Acestea echivalează cu o „portiță ascunsă” către întregul ecosistem de mini-aplicații de pe dispozitivul fiecărui utilizator, spune Roya Ensafi, profesoară asociată de informatică la Universitatea din Michigan.

„Studiem escaladarea controlului asupra internetului în Rusia de zece ani încoace”, a spus Ensafi. „Ceea ce oferă Max este cea mai ingenioasă, dar și cea mai înspăimântătoare tactică” prin care guvernele autoritare își pot supraveghea cetățenii.

Max este „un model pe care orice guvern îl poate urma” către autoritarism digital, spune Ensafi.

Aplicația reprezintă vârful a ceea ce guverne precum cele din Iran, Kazahstan și India ar putea încerca să obțină în curând.

Echipa lui Ensafi a reușit să descarce versiunea aplicației folosită în Rusia. Cercetătorii au descoperit că Max poate face capturi de ecran ale dispozitivelor utilizatorilor – și ale conținutului mini-aplicațiilor – fără știrea acestora. Poate accesa toate informațiile stocate în aceste mini-aplicații, mesajele și plățile lor. Se poate da drept utilizator fără ca acesta să afle.

Poate chiar să injecteze cod în mini-aplicații – ceea ce ar însemna, spune Ensafi, că guvernul rus ar putea folosi Max pentru a lansa atacuri cibernetice.

Cercetarea aduce o claritate nouă într-o dezbatere aflată în desfășurare cu privire la capacitățile de supraveghere ale aplicației Max. Esențial, spune Ensafi, este că aplicația nu poate pătrunde în aplicații precum Telegram și WhatsApp, dacă utilizatorii le au instalate. Rusia le-a interzis însă pe amândouă.

Mulți ruși care lucrează în instituțiile statului sau în preajma lor au fost, practic, obligați să folosească Max. Funcționari și angajați din sectorul public, studenți, profesori și chiar elevi au fost cu toții presați să-și mute comunicarea pe această platformă.

Un profesor din Moscova a povestit că personalului școlii i s-a ordonat să treacă pe Max, în urma unor instrucțiuni venite de la autoritățile orașului.

„Directorul școlii ne-a chemat în martie anul trecut și ne-a spus direct: de acum înainte, totul se face pe Max. Asta includea conversațiile cu părinții, trimiterea temelor și restul comunicării școlare”, a declarat profesorul.

„Nu prea ai cum să spui nu, așa că, până la urmă, pur și simplu folosești aplicația”, a adăugat el.

Daniil, student la Sankt Petersburg, își amintește că a descărcat Max fără tragere de inimă, cu puțin timp înainte de începerea anului universitar, după ce li s-a comunicat studenților că nu vor mai avea acces în clădirile universității sau în cămine fără un cod QR generat prin aplicație.

El a spus că avea temeri legate de securitatea și confidențialitatea aplicației, dar a simțit că nu prea are de ales, dacă voia să continue să aibă acces în campus.

În rândul elitei ruse, folosirea aplicației Max pare, adesea, în mare parte de fațadă, Telegram și Signal rămânând larg folosite pentru comunicarea de zi cu zi, potrivit mai multor persoane bine conectate și oameni de afaceri de prim rang.

O persoană din cercul apropiat al Kremlinului a spus că el și câțiva prieteni și-au cumpărat un al doilea telefon exclusiv pentru a instala Max, continuând să-și folosească dispozitivele principale și aplicațiile de mesagerie preferate ca înainte.

„Totul e de ochii lumii. Nimeni din politică nu o folosește cu adevărat”, a spus persoana respectivă, sub protecția anonimatului.

Max nu a reușit încă să înlocuiască Telegram ca sursă importantă de știri pentru ruși. Canalele publice – folosite de instituții media, bloggeri și oficiali pentru a difuza știri și comentarii către audiențe mari – rămân mult mai puțin dezvoltate pe Max, unde doar un număr mic și-au construit audiențe comparabile cu ale celor mai mari canale de pe Telegram.

Mai mulți utilizatori Max contactați de The Guardian au declarat că aplicația seamănă foarte mult cu Telegram – multă vreme cea mai populară platformă de mesagerie din Rusia – ca design și funcționalitate, dar temerile legate de confidențialitate și supraveghere erau larg răspândite.

„Când folosești Max, ai senzația că nu știi niciodată cine altcineva s-ar putea uita”, a spus Nikolai, un consultant de 34 de ani din Moscova.

Deși aplicația arată modern și îngrijit, Nikolai a spus că a rămas mereu cu ceva vag sinistru în felul în care o folosea. „Ajungi s-o folosești tot mai mult, fiindcă alternativele devin tot mai greu de accesat. Dar tot nu ți se pare în regulă”.

Rapiditatea cu care Rusia a reușit să impună Max ar trebui să fie „un semnal de alarmă”, spune Ensafi. Chinei i-au trebuit 35 de ani ca să ajungă la actualul nivel de autoritarism digital. Rusia a impus însă aceste restricții ample – împingând oamenii către un internet controlat de stat – în doar un deceniu.

„Lumea se schimbă, infrastructura comunicării private se schimbă – iar asaltul guvernelor autoritare este foarte agresiv”, a spus ea.

Max și VKontakte au fost contactate pentru un punct de vedere.