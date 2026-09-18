Deputatul Ion Iordache a demisionat de la conducerea PNL Gorj. "Nu voi mai fi obligat să apăr în Parlament decizii în care nu cred"

Deputatul Ion Iordache a demisionat de la conducerea PNL Gorj. FOTO: Facebook

Deputatul Ion Iordache a demisionat de la şefia PNL Gorj, afirmând că renunţă doar la o funcţie care "ar presupune să tacă atunci când conştiinţa îi spune să vorbească".



"De câteva luni mă gândesc la acest moment. L-am amânat pentru că nu este uşor să te desparţi de o responsabilitate în care ai pus suflet, timp şi speranţă. Dar există momente în care tăcerea devine o formă de complicitate, iar compromisul începe să te îndepărteze de omul care eşti. Toată viaţa mea am construit. Am creat, am dezvoltat şi am făcut lucrurile să meargă. Am creat mii de locuri de muncă, am format oameni şi am crescut alături de ei. Ne-am respectat reciproc pentru că am fost uniţi prin muncă, prin încredere şi prin rezultate. Asta am făcut înainte de politică şi asta voi continua să fac toată viaţa", a scris el, pe Facebook.



Deputatul a menţionat că a intrat în politică nu pentru funcţii, ci pentru a pune în slujba oamenilor o parte din ceea ce a învăţat şi a construit

"Am crezut că experienţa unui om care ştie ce înseamnă să plăteşti salarii, taxe şi facturi, să îţi asumi riscuri şi să răspunzi pentru fiecare decizie poate fi folositoare comunităţii şi ţării sale. Am apărat cu curaj şi convingere interesele oamenilor, chiar şi atunci când poziţiile mele nu au fost comode pentru partid. Din respect pentru oamenii care au avut şi au încredere în mine, am luat decizia de a demisiona din funcţia de preşedinte al PNL Gorj. Nu renunţ la oamenii alături de care am luptat şi nu abandonez Gorjul. Renunţ doar la o funcţie care ar presupune să tac atunci când conştiinţa îmi spune să vorbesc. Această decizie îmi va oferi mai multă libertate pentru a exprima, în Parlament, durerea, nevoile şi aşteptările judeţului nostru. Voi putea vorbi mai clar şi mai apăsat despre problemele Gorjului, fără ca fiecare poziţie să fie judecată prin prisma unei funcţii de partid şi fără obligaţia de a apăra decizii în care nu cred", a explicat Iordache.



El a subliniat că mandatul său în Parlament este, înainte de toate, o responsabilitate faţă de oamenii care l-au trimis acolo.

"Le mulţumesc tuturor colegilor care mi-au fost alături cu sinceritate. Chiar dacă nu voi mai ocupa această funcţie, rămân alături de colegii mei în proiectele comune. Nu aleg funcţia. Aleg libertatea de a spune adevărul. Aleg să rămân omul care am fost întotdeauna", a transmis Ion Iordache.

Iordache s-a numărat printre liberalii care au contestat în instanţă deciziile de convocare a Consiliului Naţional Extraordinar al partidului din luna iunie şi implicit a Congresului care a urmat.