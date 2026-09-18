România, chemată să își apere copiii. Lavinia Șandru: „Profesorii nu pot fi lăsați singuri”

3 minute de citit Publicat la 09:03 18 Sep 2026 Modificat la 09:03 18 Sep 2026

România, chemată să își apere copiii. Lavinia Șandru: „Profesorii nu pot fi lăsați singuri”.

Siguranța copiilor, consumul de droguri, presiunea tehnologiei și lipsa unei colaborări reale între școală, familie și instituții au ajuns în centrul unei dezbateri organizate la Camera Deputaților. Mesajul transmis la conferința „România Responsabilă” a fost fără echivoc: viitorul unei generații nu poate fi lăsat numai pe umerii profesorilor.

Conferința a fost organizată de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Universitatea Ecologică din București, Academia Da Vinci și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Evenimentul, desfășurat joi, 17 septembrie, a reunit reprezentanți ai Parlamentului, ai sistemului de educație, presei, mediului academic și societății civile. Dezbaterile au vizat siguranța elevilor, respectul acordat profesorilor, prevenirea consumului de droguri, dezvoltarea gândirii critice și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

România, chemată să își apere copiii. Lavinia Șandru: „Profesorii nu pot fi lăsați singuri”

Lavinia Șandru, inițiatoarea proiectului „România Responsabilă”, a avertizat că societatea nu le poate cere copiilor responsabilitate atât timp cât adulții și instituțiile evită să și-o asume.

„O Românie responsabilă începe cu felul în care își protejează și își educă propriii copii. Nu le putem cere elevilor să fie responsabili într-o societate în care instituțiile, familia și comunitatea își pasează responsabilitatea de la una la alta. Profesorii nu pot fi lăsați singuri”, a declarat Lavinia Șandru.

Aceasta a susținut necesitatea unui parteneriat real între școală, familie, autorități, presă și societatea civilă, astfel încât problemele copiilor să fie prevenite, nu doar constatate atunci când devin grave.

Alexandru-Mihai Ghigiu, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, a subliniat că sistemul educațional are nevoie de stabilitate și de politici care să continue dincolo de schimbările politice.

„Educația nu poate fi construită prin măsuri izolate și nici schimbată de la un mandat la altul. Avem nevoie de continuitate, de stabilitate și de politici publice așezate în jurul nevoilor reale ale elevilor și profesorilor. Responsabilitatea noastră este să oferim școlii instrumentele necesare pentru a pregăti copii capabili să înțeleagă lumea în care trăiesc și să își construiască propriul viitor”, a afirmat Alexandru-Mihai Ghigiu.

Florin Lixandru, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a arătat că școala trebuie să le ofere copiilor nu doar cunoștințe, ci și repere și siguranță.

„Educația de calitate se construiește prin colaborarea permanentă dintre profesori, părinți și instituțiile publice. Numai împreună putem răspunde provocărilor tot mai complexe cu care se confruntă elevii”, a declarat Florin Lixandru.

Un capitol important al conferinței a fost dedicat consumului de droguri în rândul minorilor. Expertul antidrog și fostul ofițer antidrog Cătălin Țone a avertizat că acțiunile ocazionale nu pot înlocui prevenirea permanentă.

„Părinții și profesorii trebuie să recunoască din timp semnalele de alarmă, iar copiii trebuie să știe unde pot cere ajutor fără teamă și fără să fie stigmatizați. Prevenirea trebuie să fie permanentă, adaptată vârstei și susținută de școală, familie și specialiști”, a explicat Cătălin Țone.

Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a atras atenția asupra responsabilității presei într-o perioadă în care manipularea și informațiile false influențează tot mai puternic tinerii.

„Jurnalismul profesionist trebuie să apere adevărul, să ofere repere și să contribuie la educarea spiritului critic. O societate responsabilă are nevoie de cetățeni bine informați și de o presă care își respectă misiunea”, a declarat Dan Constantin.

Participanții au susținut dezvoltarea unor programe permanente de prevenire, consiliere și sprijin pentru elevi, precum și consolidarea colaborării dintre familie și școală.

Concluzia conferinței a fost că protejarea copiilor nu reprezintă doar o obligație a sistemului de învățământ, ci o responsabilitate națională care trebuie asumată de instituții, comunități și fiecare familie.

Proiectul „România Responsabilă”, ajuns la cel de-al treilea an, va continua să reunească decidenți, specialiști, profesori, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile, pentru transformarea dezbaterilor în soluții concrete. Campania este susținută de Litera, Alka, Dorna, BAT și UAC.