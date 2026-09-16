Pentru prima dată, pensionarii britanici care trăiesc doar din pensia de stat vor plăti impozit pe venit

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Pensia de stat din Marea Britanie urmează să crească peste pragul de venit scutit de impozit pentru prima dată, ceea ce adaugă o nouă dificultate provocărilor bugetare cu care se confruntă ministrul de Finanțe John Healey înaintea bugetului din octombrie, scrie Financial Times.

Datele privind câștigurile salariale, publicate marți, au arătat că salariile au crescut cu 3,9%, ceea ce înseamnă că pensia de stat este pe cale să crească cu același procent, conform mecanismului cunoscut drept „tripla blocare” (triple lock).

Astfel, pensia de stat va depăși 13.000 de lire pe an, peste actualul prag de 12.570 de lire de la care venitul devine impozabil. Plafonul este înghețat din 2022 și, în prezent, ar urma să rămână la acest nivel până în 2031.

Mecanismul „triplei blocări” prevede că pensia de stat crește în fiecare an cu cea mai mare dintre următoarele valori: inflația măsurată prin indicele prețurilor de consum (CPI), câștigul salarial mediu sau 2,5%.

Politica, în vigoare din 2011, a contribuit la o creștere constantă a cheltuielilor statului cu pensiile ca pondere din PIB – de la 4,3% în 2010 la 4,9% în prezent.

Institutul pentru Studii Fiscale (Institute for Fiscal Studies) estimează că statul cheltuiește anual cu 16 miliarde de lire mai mult pe pensii decât ar fi făcut-o în absența „triplei blocări”.

Majorarea așteptată din aprilie anul viitor înseamnă că unii vârstnici al căror singur venit este pensia de stat vor fi nevoiți să plătească impozit pe venit pentru prima dată.

Rachel Reeves, fostul ministru de Finanțe, promisese să mențină pensia de stat în afara sferei de impozitare, ceea ce pune presiune pe succesorul său, Healey, să ridice plafonul scutit de taxe sau să găsească o soluție alternativă.

„Cei care primesc noua pensie de stat se pot aștepta la o creștere de aproape 500 de lire pe an în luna aprilie a anului viitor. Dar partea neplăcută este că acest lucru va duce valoarea standard a noii pensii de stat peste pragul de impozitare”, a declarat fostul ministru al pensiilor Sir Steve Webb, în prezent partener la firma de consultanță Lane Clark & Peacock.

Andrew Griffith, ministrul de Finanțe din cabinetul din umbră, a spus că, dacă guvernul nu acționează, „oamenii care trăiesc exclusiv din pensia de stat se confruntă acum, pentru prima dată, cu o factură fiscală. Mulți își vor petrece ultimii ani din viață completând declarații fiscale sau așteptând la telefon pe liniile de asistență ale fiscului”.

Daisy Cooper, purtătoarea de cuvânt pe probleme de Finanțe a liberal-democraților, a declarat că milioane dintre cei mai săraci pensionari ai țării sunt îngrijorați că vor fi „prinși de taxa mascată instituită de conservatori și extinsă de laburiști”.

„Guvernul Starmer a spus că îi va proteja pe pensionarii de stat de această lovitură nedreaptă, fără să ofere însă vreodată detalii. Noul ministru de Finanțe trebuie să se ridice la înălțime acum, să confirme că își respectă promisiunea făcută de partid și să prezinte imediat exact cum vor fi protejați acești oameni”, precizează aceasta.

„În acord cu angajamentul asumat la bugetul din 2025, pensionarii care depășesc doar cu puțin plafonul personal scutit de impozit nu vor avea povara administrativă de a plăti sume mici de taxe în acest mandat parlamentar”, spune ministrul pensiilor, Torsten Bell.

El a adăugat că Healey va „prezenta mai multe detalii despre modul în care va fi îndeplinit acest angajament în cadrul bugetului” din 28 octombrie.

Oficialii se declară încrezători că fiscul britanic (HM Revenue & Customs) va putea concepe o soluție prin care pensionarii care depind de pensia de stat să nu fie nevoiți să completeze o declarație fiscală. Detaliile, însă, urmează să fie stabilite.

Creșterea salarială totală, inclusiv bonusurile, a fost de 3,9% în trimestrul încheiat în iulie, potrivit datelor Oficiului Național de Statistică (ONS).

Cifrele pot fi revizuite, iar majorarea finală a pensiei de stat va ține cont și de eventualitatea în care inflația depășește câștigurile salariale.

Datele care urmau să fie publicate miercuri sunt așteptate să arate că inflația prețurilor de consum a urcat la 3,1% în august, însă majorarea pensiei se va baza pe datele din luna următoare, publicate în octombrie.

Costurile de împrumut ale Marii Britanii au urcat deja la cel mai ridicat nivel de dinainte de criza financiară din 2008, randamentele obligațiunilor guvernamentale (gilts) pe 10 ani depășind 5,3%.