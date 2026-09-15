A luat nisip de pe plajă pentru a-și proteja vila. Acum trebuie să cedeze publicului o proprietate de două milioane de dolari

Mark Attanasio, proprietarul echipei de baseball Milwaukee Brewers, trebuie să plătească scump după ce compania sa a fost acuzată că a folosit utilaje grele pentru a lua nisip și pietre de pe o plajă protejată din California, pentru a consolida zona din jurul vilei sale din Malibu, potrivit New York Post.

Comisia de Coastă a Californiei a aprobat în unanimitate un acord prin care compania lui Attanasio trebuie să refacă zona de coastă afectată și să dedice în folosul publicului o proprietate evaluată la aproximativ 2 milioane de dolari, în estul Malibu.

Acordul prevede și îndepărtarea unei scări private și a unui zid de piatră despre care autoritățile spun că împiedicau accesul publicului la coastă.

Nisip și pietre scoase cu excavatorul

Potrivit Comisiei de Coastă, compania ar fi folosit ilegal utilaje grele într-un habitat costier sensibil. Printre acestea s-ar fi aflat un excavator care a îndepărtat „nisip, pietre și bolovani” dintr-o zonă marină protejată.

Materialele ar fi fost folosite ulterior pentru umplerea și consolidarea unui dig din dreptul proprietății lui Attanasio, aflată pe Broad Beach Road, în Malibu.

Vila este evaluată la aproape 30 de milioane de dolari.

Conflictul a început cu o plângere a unui vecin miliardar

Scandalul a izbucnit în urmă cu doi ani, după ce vecinul lui Attanasio, miliardarul James Kohlberg, l-a dat în judecată din cauza lucrărilor efectuate pe plajă.

Kohlberg este fiul lui Jerome Kohlberg, unul dintre fondatorii gigantului de investiții Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR).

În proces, Kohlberg a susținut că proprietatea privată fusese extinsă practic asupra unei resurse publice.

„Acest caz este despre un proprietar privat care folosește o plajă publică drept propriul loc de joacă și despre transformarea îngrijorătoare a unei resurse naturale publice, respectiv nisipul de pe Broad Beach, în ceva destinat uzului privat al unui proprietar din apropiere”, se arăta în plângerea citată de Los Angeles Times.

Documentele depuse în instanță includeau fotografii cu excavatoare care se deplasau de-a lungul țărmului și scoteau cantități mari de nisip. În urma lucrărilor, pe plaja îngustă ar fi rămas gropi vizibile.

Avea autorizație pentru lucrări, dar existau restricții

Attanasio obținuse autorizații pentru repararea digului deteriorat de pe proprietatea sa. Documentele arătau însă că permisele interziceau folosirea utilajelor grele în zona afectată de maree și îndepărtarea nisipului de pe plaja publică.

La momentul în care procesul a fost intentat, proprietarul Milwaukee Brewers susținea că el și compania sa au respectat „100%” condițiile autorizațiilor, potrivit Los Angeles Times.

Plângerea vecinului a dus ulterior la o investigație a Comisiei de Coastă a Californiei.

Proprietate de 2 milioane de dolari pentru accesul publicului

În urma acordului aprobat de Comisia de Coastă, compania lui Attanasio va trebui să refacă zona afectată și să pună la dispoziția publicului o proprietate de aproximativ 2 milioane de dolari.

„Aceasta este soluția corectă”, a declarat Aaron McLendon, adjunctul șefului departamentului de control al Comisiei de Coastă, în timpul audierii publice.

Oficialul a subliniat că proprietatea care va fi dedicată publicului este una cu totul specială.

„Este o oportunitate rară de a asigura accesul publicului la plajă în Malibu”, a declarat și Kate Huckelbridge, directorul executiv al Comisiei de Coastă.

„Sunt recunoscătoare tuturor celor implicați pentru că au transformat o situație neplăcută într-o victorie importantă pentru cetățeni”, a adăugat aceasta.