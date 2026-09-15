Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să discute cu fermierii: „Numai prin discuții poate fi detensionată situația”

Proteste violente în Piața Victoriei. Foto: Inquam Photos, George Călin

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să discute cu fermierii care protestează în fața Guvernului, deoarece aceasta este „singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului”. Președintele Camerei Deputaților a adăugat că există „forțe extremiste” care au deturnat acest protest pentru a „produce haos” și care trebuie să „suporte consecințele legale”.

După ce Guvernul a făcut apel la calm și a transmis că respectă dreptul legal la protestul paşnic al tuturor cetăţenilor, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să discute direct cu fermierii care protestează în fața Palatului Victoria.

„Fără violență! Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii.

Numai prin discuții poate fi detensionată situația. Fiți responsabil şi rațional! Interveniți!

Aici nu este vorba de politică, ci de forțe extremiste care profită pentru a produce haos”, a scris președintele PSD pe Facebook.

Liderul social-democraților a adăugat că cei care au deturnat protestul și au „capturat nemulțumiri justificate” trebuie să fie sancționați.

„Cei care vor să deturneze acest protest, inițial paşnic, trebuie să suporte consecințele legale pentru capturarea unor nemulțumiri justificate. Până atunci, Ilie Bolojan are obligația să iasă de după perdelele de la Guvern şi să ia măsuri ferme pentru a coborî tensiunea şi a preveni o escaladare periculoasă a situației”, a mai spus Grindeanu.

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe marți după-amiază. Protestatarii au încercat să forțeze intrarea în guvern, au rănit un jandarm și au încercat să distrugă o mașină a Jandarmeriei. Ei au fost respinși, în cele din urmă, de forțele de ordine, care au folosit masiv gaze lacrimogene.